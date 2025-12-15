政院擬不副署財劃法 黃國昌放話：若一意孤行會上街抗議

即時中心／潘柏廷報導

總統府與行政院擬傳不副署、不公布藍白再修版《財劃法》，而行政院長卓榮泰今（15）日下午3時30分更將召開記者會向外界說明，民眾黨立委們在政院召開記者會前，於下午2時50分於立法院議場門口大廣場召開記者會，宣稱要總統賴清德懸崖勒馬，勿當台灣民主憲政的罪人。其中，民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌還放話，宣稱若賴清德、卓榮泰繼續一意孤行、恣意妄為，民眾黨未來可能會和人民上街頭抗議。

黃國昌表示對他來講，上次心情那麼嚴重是11年前，11年前自己當時還是中研院法律所研究員，他當時參與連署告訴馬政府，告訴時任總統馬英九已經跨越憲政民主的紅線；沒想到2025年12月15日，民眾黨必須要在立法院前面以非常沉重心情發表這份聲明，希望賴清德懸崖勒馬，不要當台灣民主的罪人。

同時，黃國昌說這篇聲明常非常多，但在台灣民主憲政的關鍵時刻，民眾黨覺得話及道理都要講清楚，即使聲明較長，也要讓台灣人民清楚知道民進黨、賴清德正將台灣民主推落懸崖的深淵；接下來的聲明則會由民眾黨團7位立委輪流宣讀，因為這是一份重要聲明，會仔細和台灣人民報告，歷史會記得這一天，民進黨接下來要承擔所有的歷史責任。

等到現場輪流將聲明講完後，黃國昌又說，此時此刻只希望再一次語重心長勸告賴清德、卓榮泰，不要當台灣民主憲政史上的罪人，兩人的惡行將會使台灣民主憲政因此蒙羞，留下無法抹取的烙記；如果賴清德、卓榮泰一意孤行，兩人一定會接受民意懲罰與歷史的審判。

他又稱，自己知道大罷免後台灣社會累了，台灣人看不懂2024年才結束的選舉，2025年又要再投票一次，但台灣人民在2025年用32：0的絕對性選票，告訴賴清德不容許民進黨一黨專政、更不容許賴清德獨裁專斷。

黃國昌更稱，但賴清德與卓榮泰繼續一意孤行、恣意妄為，「到時候台灣民眾黨一定會有相應作為，會和人民站在一起；我們絕對沒有辦法容許一個拿到40%選票的總統，認為自己不僅是行政權的代表，還可以取代立法權、還可以踐踏司法權，將所有權利集中一人一黨之上，民眾黨不會允許，台灣人民也不會允許」。

記者提問，剛才說會和人民在一起，是指未來有可能會上街頭抗議嗎？會和國民黨一起合作嗎？黃國昌聽到「上街頭抗議」立即回答「沒錯！」，他更說，台灣的民主憲政是全體台灣人民的民主憲政，不是任何一個個人、政黨的民主憲政；當賴清德帶頭毀憲亂政的時候，當賴清德的獨裁成為事實的時候，就是人民發出怒吼、站出來的時候。

黃國昌還放話，民眾黨會結合看不下去賴清德這種要搞專制獨裁的行為，結合無法容忍稱王稱帝、在台灣搞實質戒嚴的力量，大家共同站出來對抗賴清德的綠色暴政。

