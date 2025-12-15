政院擬不副署、不公布財劃法 張麗善批只有政治沒有法治

外傳行政院將針對《財劃法》採不副署、不公布作法，雲林縣長張麗善15日表示不能心中「只有政治而沒有法治」。（張朝欣攝）

行政院長卓榮泰14日表示自己將善盡「守門人」的職責，外傳行政院將針對《財劃法》採不副署、不公布作法，對此雲林縣長張麗善15日表示憲法應該要保證所有三讀通過的法案，行政院必須要有執行的責任，今天從總統到最高行政首長，對於這樣的法治精神都不遵守，心中「只有政治而沒有法治」，這是人民所不期待的。

張麗善表示，台灣不是一個極權國家，是一個民主法治的國家。憲法應該要保證所有三讀通過的法案，行政院必須要有執行的責任與義務，讓全民付予最高民意機構立法院三讀通過後的法案，能夠落實執行。

張麗善說，今天不只從總統、到最高的行政首長，對於這樣的一個法治精神都不遵守，心中只有政治而沒有法治。這是人民所不期待的。人民期待的是府會和諧，三讀通過代表民意的法案，行政院一定要落實執行所有福國利民的方案。

張麗善說，這一次的《財劃法》已經違背當時的初衷，當時是希望增加地方政府經費，能在第一時間最有效率的執行所有基礎建設，但是第一次的《財劃法》修法後是左手給右手扣，才會再有第二次的《財劃法》。

對於總統希望提高國防預算，張麗善認為，如果兩岸間是透過和平對話，而不要對抗、對立，為什麼要編這麼多國防預算。因為國防預算吃掉全台灣的總預算，才會壓縮到各個縣市政府的《財劃法》空間，導致很多政策無法執行落實。

被問及卓揆在臉書發黑白照，張麗善說，這可能是一個比較負面的訊息傳遞，希望他要用正能量、正面積極的態度，來面對所有立法院三讀通過的法案，如何透過協商、對話，讓大家取得共識。相信所有立法委員都是非常理性的，提出的法案都是站在人民最高福祉的。

