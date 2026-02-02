政院擬不副署《衛廣法》等3法 賴清德盼總預算儘速付委

總統賴清德喊話，「我要請託韓國瑜院長，也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全或者是經濟發展、人民的福祉，希望他能夠發揮功能。」

慰問郵局行程還特地停下腳步，總統賴清德2日向立法院再度喊話，國會新會期的開始，快讓今（2026）年度總預算以及攸關國家安全的政院版《國防特別條例》儘速付委審查。

而立法院這邊，民進黨立委郭國文一早6時45分搶頭香報到，也呼籲在野別只針對總預算中的718億新興計畫列為優先法案。

郭國文表示，「基本上一個總預算來說它是一整套的，沒有偏重於哪個部分，特別新興計畫的部分，700多億元只是部分挑三揀四，照顧到特定的人而已。」

會期無縫接軌，但上週法案清倉，藍白聯手《衛星廣播電視法》、《黨產條例》及攸關助理費補助的《立法院組織法》等3項修法，府院評估救濟途徑，也納入不副署的可能性，再度引發朝野攻防。

國民黨立委賴士葆批評，「如果這樣一來的話，行政院就是獨大，台灣就沒有立法權了。只要他不喜歡的案子，就通通不副署，中華民國就不能講民主國家了啦。」

民進黨立委陳培瑜認為，「行政院不副署的態度，我們目前是支持的，因為確實這些法案討論時間過少，而且都是抽出逕付二讀，所以我們絕對支持行政院的做法。呼籲在野黨團在新的會期，真的不要再只有提爭議法案。」

對於3項法案通過，賴清德要全國民眾一起評評理，只是藍綠陷入僵局，國民黨立委在新會期也喊話執政黨，希望朝野能共同打擊詐騙。

國民黨立委洪孟楷表示，「過去這幾年，國人對於詐騙深惡痛絕，被詐騙的金額又向上攀高。我們也一定會提出相關的打詐修法版本，包括研擬使用鞭刑來對付性侵、虐童、詐騙等重大犯罪行為。」

藍委洪孟楷表示，已提前「洩漏考題」要行政院在國會新會期好好準備；綠營則重申，民眾最關切的就是總預算、國防特別預算以及台美經貿協議的進度，期盼新會期能以對話取代對立。