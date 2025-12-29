政院擬不執行停砍公教年金！全教產怒批：違法且踐踏尊嚴

立法院日前通過攸關停砍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」等法案，全教產今天呼籲行政院依法行政。（林縉明攝）

立法院日前通過攸關停砍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，行政院擬針對法案有無違憲及侵害行政權疑慮的部分，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。全教產今天表示，行政院若刻意不執行不僅違反，更是重創人民對法律的基礎信賴，呼籲行政院依法行政。

立法院於12月12日院會三讀通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》及《公務人員退休資遣撫卹法》條文修正案，並送請總統府及行政院依法公告施行。近日傳出行政院擬「不執行」，甚至聲請釋憲。

全教產指出，若行政院拒不執行，現職教師未來退休條件將更加惡化，在通膨高漲、物價飛升，校事會議制度未廢、濫訴問題依舊嚴重的情況下，多數教師根本無法支撐至30年年資。以25年年資教師為例，未來退休所得替代率已跌破45％，且仍須以最後15年平均俸額計算，與年改前相比，已是「多繳、少領、延退」，堪稱年改中受創最深的一群。

全教產理事長林蕙蓉批評，執政黨口口聲聲宣稱要提升現職教師待遇，卻完全不採納每年行政院人事行政總處所辦理的軍公教員工待遇調整議題座談會中全教產所提的調薪建議，更透過軍公教員工待遇審議委員會，以各種理由「烏龍踅桌」，現職教師的薪資待遇與職場環境毫無改善，錯誤政策無法止血，等同踐踏教師尊嚴，將現職教師當成政治籌碼。

全教產表示，此次停砍公教退休金並隨物價調整的修法，僅是對年金改革進行「停損」，絕非反改革。若與其他OECD國家相比，我國公教退休所得替代率早已低於平均水準，政府不應再以族群對立或世代剝奪等說法混淆視聽，該法同時適用於現職與退休人員，根本不存在世代對立問題。

林蕙蓉說，長期將公教軍警消人員視為犧牲對象，只會抹黑、鬥爭基層人員，是極為惡劣且不道德的作為，不僅無法取信於民，更將導致教育體系持續崩壞。林蕙蓉強調，失去尊嚴的教師，難以培養具備良好品格的學生，呼籲行政院三思，「照顧老師，就是照顧國家未來的棟樑」，若一味犧牲軍公教警消人員，只會製造更深層對立，甚至演變為嚴重的國安問題，請執政團隊慎思。

