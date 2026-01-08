政院擬修動保法 棄養寵物可罰百萬 虐待致死增刑期

行政院會今天（8日）預計通過《動物保護法》部分條文修正草案，強化寵物飼主責任，包含要求寵物遺失須於5天內申報，否則視為棄養，同時大幅提高棄養罰鍰，從最重新台幣15萬元以下罰鍰，調整為100萬元以下罰鍰；此外，草案也增加虐待、虐殺致死等刑責，明定以暴力等方式致動物死亡且情節重大者，加重其刑至二分之一。

行政院會8日預計通過《動物保護法》部分條文修正草案，強化寵物飼主責任。 （資料照／北市動保處提供）

行政院會今天預計通過由前行政院政務委員劉鏡清審查的《動物保護法》部分條文修正草案，草案重點包含強化飼主責任，以及增加虐待、虐殺致死等刑責，通過後將送立法院審議。

強化飼主責任重點，包含一，為避免飼主無正當理由棄養寵物，任意送交政府機關處理，未來，寵物送交動物收容處所，應符合「一定條件」，若未符條件就送交者，視為棄養。

二，為避免直轄市或縣市主管機關於調查動物保護案件時，飼主屢以寵物遺失為藉口，掩蓋棄養動物的事實，或藉以規避稽查、取締，因此草案明定，經指定公告應辦理登記的寵物飼主，應在遺失事實發生的翌日起5天內向直轄市、縣市主管機關申報遺失，除非有受傷、住院等正當理由，否則也視為棄養動物。

三，根據草案，棄養寵物將從3萬以上、15萬元以下罰鍰，調整為10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

為加強保護動物，並遏止虐殺動物案件發生，草案也增加虐待、虐殺致死等刑責，現行虐待動物處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，草案則調高為處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、300萬元以下罰金。

另外，現行虐待動物致死必須是致複數動物死亡且情節重大者，才處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金，草案則調整為以槍械、暴力等凌虐方式致動物死亡且情節重大者，加重其刑至二分之一。