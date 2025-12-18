政院擬修國安法制裁武統言論 藍指侵害言論自由

（中央社記者王承中、郭建伸台北18日電）行政院通過國安法等修法草案，國民黨文傳會主委吳宗憲今天表示，民進黨政府想把手伸進網路，如果連網路上的論述都要被政府控管，這是侵害言論自由；民眾黨立委陳昭姿說，她贊同軍人應效忠國家，但執政黨應把潛伏在府院黨的共諜一網打盡。

行政院政務委員林明昕今天在院會後記者會補充表示，此次修法顧及言論自由沒有刑責，除非是在很大的群組或是公開鼓吹戰爭，否則不會涉及此規範，而刑法判例對「公開」的認定已經有很多累積的先例，足以判斷何謂公開。

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會今天通過國家安全法、陸海空刑法等修法草案，針對「武統」言論，國安法修法草案明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹支持外國、大陸地區或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。

陸海空軍刑法第24條修正草案部分，草案明定，現役軍人如以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠表示，將處1年以上7年以下有期徒刑。

國民黨文傳會主委吳宗憲受訪表示，民進黨號稱民主進步，整天高喊保障言論自由，但侵害言論自由最嚴重的就是民進黨；如果未來連網路上的論述都要被政府控管，民進黨政府怎麼好意思稱自己最保障言論自由，這就是對言論自由的限縮。

吳宗憲說，民進黨政府過去想強推數位中介服務法，但因法界有疑慮而被擋下，結果現在民進黨政府又想透過修改國安法，把手伸到網路，這也是侵害言論自由。

民眾黨立委陳昭姿受訪表示，軍人本就應效忠國家，對於國軍去效忠敵人、或是不盡責而降敵者加重刑罰，大方向她贊同，但執政黨在要求廣大國軍的同時，也應該要把潛伏在府院黨內的共諜一網打盡。（編輯：林克倫）1141218