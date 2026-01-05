政院擬修改《政府採購法》 取消公開招標3家廠商開標限制
公部門採購流標、陪標狀況頻傳，行政院公共工程委員會公告修正《政府採購法》，包含取消3家合格廠商才能開標限制、全面簡化最有利標作業、強化廠商與分包商權益與修改停權制度4大重點，5日立法院交通委員會接受朝野立委質詢。
公共工程委員會主委陳金德表示，「所有的採購都公告在政府的電子採購網上面，跟以前是完全不一樣，不會有重複以前那種，會讓廠商脅迫其他廠商圍標的情形。」
多位立委質疑，行政院公告草案預計取消現行第1次公開招標，至少3家合格廠商投標才能開標限制，恐怕增加弊案的可能性。陳金德解釋，現在資訊公開、電子領標率達到99.65%，廠商幾乎無圍標可能。
陳金德指出，「適當時機它就必須公告採購預算、採購的相關計畫，所以等標期也拉長，刺激更多人去投標，會減少1家投標的情形，這是我的判斷。」
工程會也強調，目前一年公開招標案件6萬件，更有4萬件是因為沒有達到3家廠商條件而流標，平均延宕11天，大案件受影響天數更久。修法取消門檻則有望降低湊家數、假投標等不必要現象。
公共工程委員會副主委陳為祥強調，「因為它還是有基本資格或是履約能力的限制，在我們的決標方法上面，還有一種就是合格以後它才能進入到最低標。所以不會說因為取消3家，只要任何一家來都一定得標。」
工程會也強調，即使未來僅單一廠商投標，未符合基本履約限制同樣無法得標。
其他人也在看
抗議拆除公館圓環 民眾以車擋道獲緩起訴
（中央社記者林長順台北5日電）蘇姓女子為表達反對拆除公館圓環訴求，去年8月間分別以汽車、機車擋住羅斯福路車行地下道入口處。北檢今天依妨害公眾往來安全罪處分蘇女緩起訴，須支付公庫3萬5000元。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
犬隻墜樓重傷又遭棄養！新北動保處重罰飼主12.8萬、終身禁養
[Newtalk新聞] 犬隻遭不當對待！新北市新莊一名飼主將自家犬隻獨留未設防護的陽台致犬隻不慎自3樓墜落，骨盆骨折，恐面臨終身癱瘓。附近住戶聽聞後通報動保處處理，飼主卻在照護過程中不聞不問，動保處將依違反《動保法》相關法規重罰飼主12萬8,000元罰緩。 新北市新莊區日前一名邱姓飼主因搬遷至新住處，將臘腸犬獨留尚未熟悉且未設防護措施的環境中，犬隻自3樓陽台欄杆縫隙墜落，當場痛苦哀嚎，樓下住戶聽聞後立即通報動保處前往處理。 經獸醫師診斷，犬隻從高處墜落導致骨盆骨折，傷勢嚴重，恐面臨終身癱瘓。動保處表示，已於第一時間聯繫飼主，說明犬隻傷勢及後續醫療照護需求，飼主未即時到院探視並妥善安排後續照護事宜，經多日聯繫與查證，仍未見飼主履行基本照護責任。動保處認定，飼主未盡應有照護義務，已構成棄養。經新莊分局福營派出所員警通知飼主到案說明後，動保處依據相關事證，認定飼主違反多項動物保護及相關法規。 動保處說明，此案飼主違反《動物保護法》第5條第2項，未提供動物安全之生活環境；同法第5條第3項，棄養動物；另查有未依規定辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依《動物傳染病防治條例》完成狂犬病預新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 2
王陽明元旦追撞前車承諾負責 警排除酒駕籲保持車距
（中央社記者黃麗芸台北5日電）藝人王陽明發文表示，他在新年首日就發生追撞車禍，幸無人傷，承諾負責到底；警方今天說明，此案已排除酒駕，雙方駕駛現場和解並依規製作紀錄，呼籲行車保持安全距離。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台灣首位 中醫大新竹附醫院長陳自諒獲亞洲腹腔鏡終身成就獎
中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒，也是中華民國大腸直腸外科醫學會理事長，榮獲亞洲腹腔鏡 與內視鏡外科醫學會頒發終身成就獎，為台灣唯一也是首位的醫師。縣長楊文科特別頒發由藝術家曾定榆製作的獎牌，題字「達文稱尊，名震杏林」，肯定陳自諒院長在達文西手術的醫療成就。院長陳自諒非常感謝縣長的恭賀，並分享喜悅。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發起對話
彰縣輪胎工廠倉庫深夜起火 消防出動8個分隊滅火
（中央社記者鄭維真彰化5日電）彰化埤頭鄉一間輪胎工廠倉庫昨天深夜發生火警，火勢猛烈，消防局出動8個消防分隊大批人力馳援，並布設5條水線撲滅火勢，幸無人受困，確切起火原因待調查。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
新北樹林北大森林公園翻新在即 廖宜琨爭取全齡共融空間
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市樹林區北大社區受當地民眾喜愛的森林公園，近年來因設施老化與動線破碎問題，已逐漸無法滿足居民的休憩需求。市議員廖宜琨對此積極介入，彙整基層鄉親對廣場破損、座椅不足及步道不連貫的長期心聲，並與柑園里長詹志昌聯手向市府提出改善計畫。在民間團體「瘋北大」的專業建議與公部門的配合下，樹林區公所已啟動翻新工程設計，要讓這座...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
新節目臨時被喊卡！ 陳水扁嘆：聽到卓榮泰3個字「比起外頭的天氣心更冷」
前總統陳水扁目前仍為保外就醫的身分，他先前計畫在「鏡新聞」頻道開新節目《總統鏡來講》，原定在昨（4）日首播，但行政院長卓榮泰下令不准播出。陳水扁今再發文說，「比起外頭的天氣心更冷」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發起對話
民眾抗議公館圓環拆除 持蔣萬安黑白照獲不起訴
（中央社記者林長順台北5日電）彭姓男子與李姓女子去年9月參與「守護公館圓環」活動，手舉台北市長蔣萬安黑白照片及「死亡」字卡，被依恐嚇罪嫌送辦。北檢認為，2人並無具體惡害通知，今天處分不起訴。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
出獄吸膠男狠砍好心房東9刀致死 殺人未遂判11年定讞
台南市59歲男子陳明順前年1月底出獄後，借住在台南仁德區賈姓朋友的住處，2月2日凌晨陳男吸食強力膠後與賈男爭吵，竟萌生殺機，持菜刀砍殺賈男頭部9刀後逃逸，賈男以為是輕傷而未報案，員警同月11日曾前往查訪，賈男也說身體不適、已有吃藥，不必就醫，不料房客於20日發現賈男已身亡，驗屍才知賈男遭人砍殺頭部致自由時報 ・ 2 小時前 ・ 1
冷氣團挑戰「寒流」級！專家：最凍恐跌破5度…
生活中心／李筱舲報導大陸冷氣團今（5）、明（6）兩日將強勢南下，中央氣象署表示，隨冷空氣報到，全台氣溫將由北往南逐漸下滑。受水氣影響，今（5日）桃園以北、宜花及馬祖有局部短暫雨。氣象專家吳德榮更提醒，明（6日）起強冷空氣接力，週三（7日）至週六（10日）平地最低溫恐跌破5度大關，這波冷空氣極有機會達到「寒流」標準，民眾務必做好防寒措施。民視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
最強母雞衝刺初選 邱議瑩率高雄議員群站路口爭取支持
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／高雄報導 民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數，立委邱議瑩今（5）日一早，與議員、議員參選人在媽祖港橋路口，向市民問早致意，展現「高雄贏」的團結氣勢。 「上班辛苦了！今天也要一起加油哦！」邱議瑩表示，早上與多位議員、議員參選人在媽祖港橋路口向市民朋友問好。她強調，最後一週會用盡力氣、一步一腳印，踏遍高雄各區，讓市民都能感受到她的誠意...匯流新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 23
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 280
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 93
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 15
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 138
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2