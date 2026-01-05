政院擬修改《政府採購法》 取消公開招標3家廠商開標限制

公部門採購流標、陪標狀況頻傳，行政院公共工程委員會公告修正《政府採購法》，包含取消3家合格廠商才能開標限制、全面簡化最有利標作業、強化廠商與分包商權益與修改停權制度4大重點，5日立法院交通委員會接受朝野立委質詢。

公共工程委員會主委陳金德表示，「所有的採購都公告在政府的電子採購網上面，跟以前是完全不一樣，不會有重複以前那種，會讓廠商脅迫其他廠商圍標的情形。」

多位立委質疑，行政院公告草案預計取消現行第1次公開招標，至少3家合格廠商投標才能開標限制，恐怕增加弊案的可能性。陳金德解釋，現在資訊公開、電子領標率達到99.65%，廠商幾乎無圍標可能。

陳金德指出，「適當時機它就必須公告採購預算、採購的相關計畫，所以等標期也拉長，刺激更多人去投標，會減少1家投標的情形，這是我的判斷。」

工程會也強調，目前一年公開招標案件6萬件，更有4萬件是因為沒有達到3家廠商條件而流標，平均延宕11天，大案件受影響天數更久。修法取消門檻則有望降低湊家數、假投標等不必要現象。

公共工程委員會副主委陳為祥強調，「因為它還是有基本資格或是履約能力的限制，在我們的決標方法上面，還有一種就是合格以後它才能進入到最低標。所以不會說因為取消3家，只要任何一家來都一定得標。」

工程會也強調，即使未來僅單一廠商投標，未符合基本履約限制同樣無法得標。