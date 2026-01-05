政院擬修正《政府採購法》 提升採購及公共工程品質

記者吳典叡／臺北報導

行政院公共工程委員會今（5）日指出，透過此次公告修正《政府採購法》，推出「精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」等修正重點，期政府採購整體環境可以更公開透明、更有實質競爭效果，改善劣幣驅逐良幣，讓惡質廠商停權隔離更久，促使好的廠商進入政府採購市場，提升採購及公共工程品質。

立法院交通委員會今天邀請行政院工程會主委陳金德、交通部、國防部、法務部、司法院、勞動部及行政院主計總處專題報告「公告修正『政府採購法』，以求精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、杜絕惡質廠商投標可能」，並備詢。陳金德表示，此次公告修正《政府採購法》，包括「精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」等修正重點。

在「精進政府採購效率」方面，陳金德指出，「即早公開採購資訊，同時刪除第1次公開招標開標家數限制」，主要在於現在資訊公開，有多元管道可即時取得標案資訊，所有公開招標案件，須公開在政府電子採購網一定期間，且電子領標率達99.65%以上，有意圍標的廠商幾無圍標可能，要求最少3家廠商投標才得開標的背景已不存在，反而影響採購效率。因此，此次修法採行及早公開採購計畫，並將於修法後擴大公開閱覽範圍及延長等標期等措施，更可促進廠商間的公平競爭。

另一重點則是「提高小額採購金額的上限門檻金額」，為利於主管機關及地方政府因應物價變動及整體政策考量，就小額採購的金額得予彈性調整，因此刪除第47條第3項10分之1的限制，以利機動調整小額採購金額，提升機關採購效率。

其次，在「提高重大工程進度品質」方面，陳金德說，此次公告修法，期政府採購契約範本效力剛性化，使其對機關具拘束力，避免不公平條款衍生爭議，及影響廠商參與投標意願。且透過縮短估驗週期時間，增加估驗次數，以減輕廠商代墊資金壓力，並保障公共工程各級廠商權益。

此外，在「堵絕惡質廠商投標可能」方面，陳金德表示，兩項修正重點則是，「停權效力擴及於相同代表人的其他廠商或新設廠商」，來強化防堵惡質廠商，同時，增訂不良廠商重複違規的停權期間合併計算，以解決舊法制度的缺點。

