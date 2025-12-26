政院擬修法公務員赴陸需報備 侯友宜籲好好討論 不要增加大家的負擔

新北市長侯友宜26日受訪表示，希望在行政院通過前，能好好討論，在什麼狀況之下赴陸，才不會受到更多的干預。（高鈞麟攝）

行政院院會26日將通過「兩岸人民關係條例」修法，納管所有公務員赴陸，新北市長侯友宜26日受訪表示，希望在行政院通過前，能好好討論，在什麼狀況之下赴陸，才不會受到更多的干預；討論過後，再制訂政策，不要額外增加大家的負擔，而兩岸交流一定要平等、尊嚴、互惠。

此外，對於明年度中央政府總預算案在立院卡關，賴清德總統25日批評在野黨卡總預算，新北市長侯友宜26日受訪指出，維持憲政秩序是朝野共同的責任，不論是總統、立法院、行政院，大家要好好討論一起面對，以民為本，思考如何解決目前面臨的困境，這才是全民所期待。

