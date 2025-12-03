政院擬修法防止非必要藥品斷鏈 放寬可專案進口

（中央社記者賴于榛台北3日電）台灣去年曾出現生理食鹽水缺貨問題，為防止斷鏈事件再度發生，行政院會明天擬通過藥事法部分條文修正草案等，放寬「非必要藥品」也可專案進口，當有許可證的藥品若有供應不足之虞時也可申請專案進口，但仍要經過審查流程。

經行政院政務委員陳時中審查，行政院會明天擬討論、通過修正「藥事法」部分條文修正草案及「藥害救濟法」第3條、第28條修正草案。陳時中今天對媒體表示，過往台灣「必要藥品」缺乏時，可以專案核准進口，但在去年出現生理食鹽水供應不足情況後，發現只要藥品供應不足就會變成必要的缺乏，因此決定修法調整，同時要加強掌握必要藥品供應。

根據現行藥事法第27條之2，中央衛生主管機關於接獲通報或得知必要藥品有不足供應之虞時，得登錄於公開網站，並得專案核准該藥品或其替代藥品之製造或輸入，不受第39條的限制。

陳時中說，修法重點一，過往必要藥品是缺藥或停止製造6個月以前要向食藥署報告，以及若有天然災害等不可抗力時，要在事實發生30天內報告，未來為更清楚掌握必要藥品供應，因此藥事法部分條文修正草案要求業者「定期」向食藥署報告許可證藥品的製造、輸入及供應情形，至於「定期」的頻率會再與業者討論。

修法重點二，陳時中說，從生理食鹽水斷鏈事件可以知道，只要是缺乏，那就會變成必要的缺乏，因此草案也新增，當有許可證的藥品若有供應不足之虞時，也可以進行專案進口，但仍要經過審查程序。

陳時中表示，因為專案進口為臨時性，都是一些短期契約，所以相關成本都會增高，輸入後價格沒有辦法跟原來有許可證的相比，因此草案也將做適當分配，保證專案輸入的藥品能夠使用完畢，同時限制原來應銷售的許可證藥品時間與供應範圍，希望兩者不要有衝突，業者才會願意在緊急情況下，透過專案進口協助讓藥品供應不缺。

配合上述修正，陳時中說，考量專案核准製造或輸入亦為因應普遍性醫療需求事件，因此藥害救濟法第3條第2款也修正合法藥物的定義，增訂因應具有藥品許可證藥品有供應不足之虞、因應緊急或重大影響公共衛生情事得專案核准製造或輸入藥品，納入藥害救濟制度。（編輯：林興盟）1141203