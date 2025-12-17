政院擬修法 增訂軍人若對敵人表示效忠最重關7年

（中央社記者賴于榛台北17日電）為因應境外敵對勢力滲透，行政院會明天擬修正、通過國家安全法、陸海空軍刑法、陸海空軍軍官士官服役條例、國軍退除役官兵輔導條例等4項修法草案，其中增訂以言語、舉動、圖畫、科技方法等方式對敵人為效忠表示者，處1年以上7年以下有期徒刑。

為因應境外敵對勢力滲透，總統賴清德今年上半年主持國安高層會議後，說明台灣當前所面對5大國安及統戰威脅，並且提出17項因應策略，籲請民眾團結抵抗分化。

政院人士晚間表示，有關國安17項因應策略的相關法令、行政措施與計畫，行政院都在持續盤整當中，如先前經過交通部、經濟部及數位發展部等部會的準備，行政院在9月18日已提出「海纜七法」送立法院審議，並於昨天獲得立法院會三讀通過。

政院人士說，國防部、退輔會以及法務部等相關部會也已針對「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」等修法草案完成盤整，預計明天送行政院會討論、通過後，再轉立法院審議。

陸海空軍刑法部分，政院人士表示，陸海空軍刑法第24條修正重點包含，一，提高「不盡其應盡之責而降敵者」之法定刑，由原本「1年以上7年以下有期徒刑」修正為「3年以上10年以下有期徒刑」；二，增訂「不盡其應盡之責而降敵者」之陰謀犯及預備犯，處6月以上5年以下有期徒刑；三，增訂「對敵人為效忠表示」之處罰，以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示者，處1年以上7年以下有期徒刑。

政院人士表示，政院會持續盤整有關國安17項因應策略的相關法令、行政措施與計畫，未來將依照盤整進度陸續向社會各界報告及說明，以杜絕境外敵對勢力無孔不入的滲透。（編輯：林克倫、林興盟）1141217