政院擬修法：民代赴陸需報備 牛煦庭酸嗆「府院黨都是共諜」

國民黨立委牛煦庭表示，最近有許多公務員變共諜，要限制還說得過去，但限制民意代表就越線了。（摘自中廣新聞網YouTube）

行政院院會今（26日）將通過「兩岸人民關係條例」修法，除對所有公務員赴陸納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴陸審查許可制，違法赴中者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。藍委齊批，現在抓到的共諜都是政府官員，「因為府院黨都是共諜就限制民意代表合理嗎？」

牛煦庭今接受媒體人王淺秋專訪時指出，自己台胞證過期已久，影響不大，但這是大是大非問題。最近有許多公務員變共諜，要限制還說得過去，但限制民意代表就越線了。

牛煦庭說，雖然台灣因民主沒那麼成熟，民意代表沒有很高的聲望，但還是經過選舉，代表民意的人。權利不該被限制，因為他不是代表一個人，而是代表他選舉的民意。

牛煦庭說，在美國要稱呼國會議員時，不是叫名字，而是「某選區的代表」，代表他背後是有民意的。但在台灣，民進黨要用意識形態，限制民代。「但抱歉，行政院通過只是院版法案，還是得送立法院審議。」

牛煦庭直言，民進黨現在「極限施壓」，找了所有方法壓迫在野黨後發現，繼續貼紅標籤可能還可以激起一點民怨。但是該貼、該戴的紅帽，國民黨早就戴好戴滿，經過大罷免後，邊際效益歸零，「沒有的事就是沒有」。

牛煦庭說，民進黨只想要永遠掌握權力，如果今天民意代表真的出賣台灣，被抓到是共諜，槍斃不要客氣。但是現在抓到的真正共諜，都是政府官員，哪個跟國會有關係？因為府院黨都是共諜限制民意代表合理嗎？

牛煦庭也預言，民進黨一定會以此法案施壓在野黨排案，否則就是親中，但在野就是不會排案。

藍委陳玉珍也說，兩岸現在兵凶戰危，冰凍三尺，但執政黨滿腦子意識形態治國，但他們想限制的人，都不是接觸機密的人，國安會祕書長吳釗燮身邊接觸機密的人，那些機要沒有被限制嗎？當初坐在外交部卻把機密交出去。陳玉珍強調，民意代表百姓選的，不勞政府想這些限制行為。

