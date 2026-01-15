政院擬將老農津貼提升至1萬元 張嘉郡：朝野都支持的1.2萬元才合理

國民黨立委張嘉郡。張嘉郡辦公室提供



記者周志豪／台北報導

行政院擬將老農津貼從現行8110元提升至1萬元，修法草案將送立院審議。國民黨立委張嘉郡下午呼籲，考量近年物價飆漲，農民生活日益困苦，盼政院與農業部再思考，支持進一步提升為朝野立委都提出的1.2萬元。

張嘉郡表示，老農津貼核心目的在保障高齡農民基本生活，但近年來物價飆漲，醫療與長照支出攀升，前年調整至8110元已不敷使用，將老農津貼提高至1.2萬元才是對抗通膨的合理調整，確保老農能維持基本且有尊嚴生活。

張嘉郡認為，老農長年配合政府政策，支撐台灣糧食安全與農村發展，但在退休時未能有完善的退休制度，提高老農津貼維持基本生活，這是落實政府照顧農民的承諾，也是社會的共識。

