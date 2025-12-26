政院擬提修法 立委赴陸須經許可
（中央社記者賴于榛台北26日電）為維護台灣安全及安定，防止中共對台統戰、滲透及分化，行政院會今天將討論通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案，新增立法委員赴陸也須經許可；草案將送立法院審議。
立委赴陸頻受關注，不過，現行台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）並未規範立法委員赴陸，行政院會今天將討論、通過台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案，擴大規範範圍。
草案說明提及，民選公職人員赴大陸地區交流資訊不透明，民眾無從監督，對於因職掌接觸涉及國家安全、利益或機密業務者，赴大陸地區的管制也未盡完整，因此提出修法草案。
草案增訂，10職等以下未涉密公務員赴陸須經所屬機關許可，同時明定立法委員與因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員等赴陸，須經內政部聯審會許可，而所謂赴陸聯審會，是由內政部會同國家安全局、法務部、大陸委員會及相關機關組成的審查會，審查相關許可。
草案也要求，民選公職人員赴陸如有接觸大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體等情形，應於返台後將接觸的時間、地點、事由、過程等相關資訊提供權責機關，由權責機關公開揭露。
草案並明定，依國家機密保護法核定國家機密、辦理國家機密事項業務或因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員若未經許可赴陸，將由內政部處新台幣200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。行政院會今天通過草案後，將送立法院審議。（編輯：謝佳珍）1141226
