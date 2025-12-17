政院擬提社安網2.0 憂受總預算案審議進度影響
（中央社記者賴于榛台北17日電）行政院會明天預計討論、通過5年新台幣819億元的「強化社會安全網計畫2.0」，政務委員陳時中今天說，中央政府總預算案尚未審議通過，勢必會影響計畫完整度，導致預算規模僅能依舊版計畫編列執行，憂慮民眾權益受損，期盼在野以民眾權益為優先。
衛福部自民國108年陸續推出強化社會安全網計畫第1期與第2期，為延續並擴大推動，行政院日前已核定自明年推出為期5年、經費總預算819億元的強化社會安全網計畫2.0，並將於明天送行政院會討論、通過。
根據強化社會安全網計畫2.0核定本，6大服務精進策略包括，攜幼扶老、優化提升、布建心衛、常態落實、專業久任以及科技導入。為推動6項策略，陳時中今天對記者說明，相較1.0第2期計畫經費，2.0經費從400餘億增加至819億元，當中衛福部、法務部、原民會、內政部等都有經費挹注。
陳時中指出，未來將針對新手父母，提供類似月嫂角色的「育兒指導員」，協助新手父母學習嬰兒洗澡、換尿布等相關知識，但育兒指導員只會指導而非直接協助，民眾能在申請育兒津貼時就提出需求，估計每年有6萬新手父母能受惠。
他表示，全台獨居老人約70萬人左右，目前有列冊管理僅5萬人至6萬人間，為達到完全觸及率，希望能建立獨居老人資料庫，做為獨居老人政策參考，同時也會包含緊急救援系統，提供送餐、緊急協助等。
陳時中說，安全網2.0也將強化兒少通報系統，建立社安網通報調查處理中心，讓現行的派案更精準，且要持續布建心衛中心，從現行的57處擴增至101處，希望全台灣每23萬人就有一處；同時會延續協助近貧人口，增加實物給付據點至383處；另將針對親密暴力受害者，提供多元服務。
他提到，為了讓包含社工、心衛人員等社安人力專業久任，預計5年內要透過改善薪資福利待遇、強化學用合一，以及導入督導系統等方式，將相關人力提升至9125人。
陳時中說，未來也會透過導入科技協助整合資源，並要建立「風險預警」模型，希望能提早在事件發生前就預先處理，強化處理效果與效率；此外，政府對於攸關社安的相關委託機會也將朝向長約型態、避免1年1簽，協助社福團體能進行未來性規劃。
不過，立法院尚未審議明年度中央政府總預算案，對於未來可能的衝擊，陳時中表示，這勢必會影響計畫完整度，導致預算規模僅能依舊版計畫編列執行，且包含少子女化、長照、社會救助、身障等所有新興計畫都會受衝擊，憂心民眾權益會受損害，「那不是我們（預算）減1/3啊，是民眾的權益少了1/3」，期盼在野以民眾權益為優先。
談到行政院長卓榮泰日前拍板不副署財劃法，陳時中指出，更精確來說，應該是說沒辦法副署，因為一副署就違反「公債法」，不副署是不得已的選擇，「你拿一個東西叫我簽，那個簽了就是違法，我（行政院）怎麼簽？」（編輯：林克倫、翟思嘉）1141217
