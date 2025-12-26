政院擬釋憲停砍年金案 傅崐萁批人治：賴清德想做什麼就做什麼

行政院長卓榮泰日前決議不副署立院三讀通過的財劃法修正案，不過在憲法法庭恢復運作後，行政院面對三讀通過的停砍年金法案，預計將採取「副署不執行」然後聲請釋憲的舉措。對此，國民黨立院黨團總召傅崐萁今（26）日痛批，台灣已經完全變成人治的國家，總統賴清德想做什麼就做什麼。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（資料圖／中天新聞）

傅崐萁今天在立法院受訪指出，賴清德政府從去年就職到現在，有多少案子完全不依法執行，現在台灣已經變成一個完全人治的國家，賴清德想做什麼就做什麼。他批評賴清德不願意聽、不願意看，甚至也不願思考，到現在以為是台南市長，把立法院當台南市議會處理。

總統賴清德。（圖／總統府）

針對賴清德25日提到在野黨要注意憲政，傅崐萁表示，賴清德已經告訴全世界的民主國家「大法官是五大於六」，滑天下之大稽。他諷刺，以後小學生的算數都要重教，如果這是「賴語錄」、「賴氏憲法」的規定，那真的非常遺憾。

關於總預算問題，傅崐萁批評總預算本身就是違法的，違法預算要強迫國會一起當共犯，審查違法的預算。他強調，一個違法的總統要叫大家一起跟他違法，這是教壞小孩，「我們做該做的事情」。

