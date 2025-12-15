政院擬「不副署財劃法」！逼藍白倒閣？ 羅智強批「陽謀」：國民黨不奉陪
台北市 / 武廷融 綜合報導
「財劃法」覆議案遭立法院否決，傳出府院高層拍板採「不副署、不公布」的方式應對，外界好奇國民黨、民眾黨是否提「倒閣」反制？對此，立法院國民黨團書記長羅智強今(15)日表示，倒閣是民進黨、賴清德的陽謀，「民進黨要倒閣就自己去，國民黨不奉陪」。
行政院提出《財劃法》覆議案遭立院在野黨聯手否決，現在傳出府院定調將「不副署、不公布」，讓藍白痛批「違憲、獨裁」。而有民進黨立委表示，在野若對行政院不滿可以提出不信任投票，甚至發動倒閣。民進黨發言人李坤城也表示，覆議、釋憲，甚至不副署，都是行政院可以採取的合憲救濟程序，在野黨立委如果不認同，憲法也給予對等的制衡工具，就是可以對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意做最後制裁。
對此，羅智強回應，總統賴清德就是在效法南韓前總統尹錫悅，就是新的獨裁和戒嚴，癱瘓國會、違憲，不執行國會通過的法律，已經與獨裁沒有兩樣。羅智強表示，民進黨現在一直喊倒閣，這就是賴清德的陽謀，行政院長卓榮泰就像賴清德的菜瓜布，用完就丟，換一個新的菜瓜布。
羅智強指出，倒閣後60天國會才重選，這60天就是行政權獨大，等到重選換新的行政院長上台，再繼續不副署立法院三讀通過的法律，難道要再倒一次？憲政國會空窗後，賴清德就獨裁獨大。「民進黨要倒閣就自己去，國民黨不奉陪，為什麼要用倒閣換一個菜瓜布，再用新的菜瓜布逼迫在野多數倒閣，這種陽謀小學生都看得出來。」
羅智強認為，倒閣後60天國會才重選，也就是國會解散60天內，由賴清德說了算，若新院長上任再倒閣一次，又60天賴清德說了算，重複這樣的循環，「賴清德就是要複製他台南市長任內230多天不進議會這齣，台灣人民要問的是，我們要繼續讓賴清德獨裁下去嗎？」
停砍公教年金三讀！ 賴清德：年改絕對不能也不該走回頭路
批新版「財劃法」違反舉債上限 卓揆任內第8度提覆議
