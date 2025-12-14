政院擬「不副署」應對《財劃法》、反年改 藍委批獨裁：將使選舉變得毫無意義

府院高層已拍板採「不副署、不公布」方式應對在野修正《財劃法》，針對停砍年金修法也朝此方向規劃。國民黨立委王鴻薇痛批，此舉無疑將使人民選舉毫無意義，將使獨裁成為事實。（資料照／李智為攝）

針對在野修正《財劃法》，行政院提出覆議再遭否決後，府院高層已拍板採「不副署、不公布」方式應對，針對停砍年金修法也朝此方向規劃。國民黨立委王鴻薇痛批，此舉無疑將使人民選舉毫無意義，將使獨裁成為事實；國民黨立委林沛祥也說，行政院與其想盡辦法違法亂紀，不如請總統賴清德好好跟在野黨主席談談。

府院擬以「不副署」應對《財劃法》、反年改修法，王鴻薇說，民進黨上下已準備好跨過民主政治的底線，無視不分藍綠學者的反對與呼籲。讓「民主進步」4個字蒙羞，這完全全違反國人從小到大的法學常識。

王鴻薇表示，一個法案由國人直接選舉授意的立法權三讀通過，再加上全國人民直接選舉的總統公布，一個既非人民直選、權力來源又是單獨根據總統的行政院長，竟可用不副署不執行使其失效，以一人之力來否定中華民國全國人民的意志，並且民進黨膽敢用一場便當會來宣示其合理性，這憲政上的荒謬，顯而易見。

王鴻薇強調，更讓人無法接受的是，此舉無疑將使人民選舉毫無意義，行政權越權拒絕副署選擇性執行法案的作法，將使獨裁成為事實。不要妄想一個便當會就改變國人法治常識，也不可能靠側翼集體洗觀念，我國法治教育沒有到這麼鄉愿，「台灣人都知道倒閣弄不到你賴清德，但那反民主反憲政想獨裁的狐狸尾巴，早已曝露在國人眼前」。

林沛祥說，卓榮泰考慮把不副署拿來當成政治攻防武器，基本上是完全扭曲了憲法及法律意義，也是實質上打臉賴清德，因為不副署是行政院否決總統府公布法案的法律動作。

林沛祥說，若真如此，賴卓體系很明顯地已名存實亡，甚至行政院長是極度不同意總統做任何事情。所以面對立法院三讀通過的法案，行政院與其想盡辦法不編列預算、違法亂紀，倒不如請賴清德好好坐下來跟國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌好好談談。

林沛祥強調，談話應聚焦如何讓國家繼續前進，如何我們把焦點恢復到民生議題上，如何平復國際外交形勢，這才是一個國家領導人、執政黨該做的事。



