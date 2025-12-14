政院擬「不副署」財劃法 民進黨：藍白不認同可提倒閣

〔記者陳昀、林哲遠／台北報導〕「財劃法」覆議案遭立法院否決，府院定調「不副署、不公布」，民進黨發言人李坤城昨指出，在憲法上，行政院需對立法院負責，但前提在於立法院通過的法案及預算須合憲合法。覆議、釋憲，甚至不副署，都是行政院可以採取的合憲救濟程序，在野黨立委如果不認同，憲法也給予對等的制衡工具，就是可以對行政院長提出不信任案，國會全面改選，讓民意做最後制裁。

為解憲政僵局 政院做相對回應

李坤城表示，如果行政院長決定「不副署」有違法之虞的「財劃法修正案」，這是合憲的程序，民進黨及立院黨團都會給予支持，也會向民眾說清楚立法院在野黨獨大的情況，行政部門為了解決憲政僵局，須做出相對的回應。

廣告 廣告

中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐受訪認為，台灣現在是分裂政府，並非少數政府，目前政院的正當性是源自總統的任命，不是立院的授權。現在總統有民意正當性、立法院也有民意正當性，在沒辦法取得共識下，立法院如果不同意行政院的立場，可以提出不信任案，通過後由總統解散立法院，交付全體國民仲裁。

學者：解散國會重選 全民仲裁

針對藍白不願倒閣、解散國會重選，陳英鈐直言，不倒閣的原因大家都知道，藍白自己恐怕也覺得沒信心。

面對財劃法僵局、反年改、明年度中央政府總預算案至今未審等諸多挑戰，賴清德總統原定今天邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府「國政茶敘」，儘管立法院長韓國瑜婉拒出席，府方仍照原計畫於今天上午十時三十分，由賴總統召集行政、考試兩院正副院長茶敘，全程採閉門形式。

【看原文連結】

更多自由時報報導

府院拍板 財劃法不副署 停砍年金法案比照 賴、卓明對外說明

政院不副署財劃法！綠指藍白可提倒閣 徐巧芯：當我們3歲小孩？

財劃法不副署、反年改案比照 黨政人士喊話：在野可循憲政救濟

反制藍白毀憲、削弱國防 卓榮泰：將善盡民主憲政守門人職責

