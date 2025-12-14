政院擬「不副署」財劃法！沈政男預言結局：綠營已經註定是輸家

立法院否決《財劃法》覆議案，現在傳出，府院已拍板擬「不副署、不公布」。經常評論時政的精神科醫師沈政男認為，若總統賴清德如果執意硬碰硬，行政院長卓榮泰也傻傻同意，屆時產生憲政僵局，人民會把責任算在綠營頭上，「綠營在這一局已經註定是輸家」。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

沈政男今天表示，閣揆副署是憲法1997年以前就有的設計，有兩個目的，一是制衡總統的權力，以免像美國一樣；二是左右共治，也就是總統與國會多數分屬不同政黨時，一個折衝的機制。不過，這樣的設計有什麼問題？根本不知道，因為從來沒有真正施行過。但1997年因為朝野鬥爭，李登輝總統的權力受到掣肘，宛如被國會勒索，於是修憲把閣揆同意權拿掉，然後莫名其妙地保留了閣揆副署的條文，再者竟然把覆議過關的門檻降為二分之一，而更離譜的是，設計了奇怪的立法院對於閣揆不信任案之提起，以及隨之而來的總統被動解散國會的權力，「這是什麼修憲？就四個字：亂七八糟！」

沈政男指出，現在朝野僵局，問題出在行政與國會多數分屬不同政黨，兩者該怎麼互動？修憲後的憲法有說，在人事上，行政院長就是百分百總統任命，立法院無須同意，因此在這方面是沒有互動的；但好笑的是，人不是你任命，但你可以讓他下台，方法就是行政院長提請覆議，而覆議若維持原案，你就要接受或下台，問題是下台就下台，因為總統還是可以任命另一個同黨的魁儡來當行政院長，而更好笑的是，覆議門檻還是二分之一，跟原本通過法案一樣，根本就是多此一舉。

賴清德。（圖／中天新聞）

沈政男認為，行政院如果不同意財劃法與年改調整案，在互動上，就是提請覆議，先前他們也這麼做，而不是不副署。憲法對於行政與立法的扞格，已設計了覆議、不信任案與解散國會，通通都列在增修條文第3條，絕對不能用原本憲法第37條的閣揆不副署來當成拒絕同意的武器，因為那是閣揆需要立法院同意之下的產物，現在早已過時。

沈政男指出，卓榮泰百分百沒有民意基礎，他所有的權力都是來自賴清德總統，絕對不能對於立法院通過的議案表達任何不要說反對意見，根本什麼話都不能說，「修憲後的副署，等於是盲腸，就是一個憲改遺跡，忘了割掉的盲腸，你如果拿來當成對抗立法院的武器，就是濫權，以後必定遭到追究。」卓榮泰如果夠聰明，可以說「我是遵循賴清德總統的意思，決定不副署！」

「這一句，將來你可以到法院去講！」沈政男說，然後也會被打臉，因為總統也沒有權力以不副署的手段，拒絕公布與施行立法院通過的議案，因為那只會造成憲政僵局，無法解決衝突；解決衝突之道就是透過覆議、不信任案與解散國會，絕對沒有不副署這一項。問題出在，總統解散國會應該是主動，在法國就是如此，而在內閣制國家，也是內閣總理主動解散國會，但在台灣的偏方憲法裡，卻弄成了被動主動。在這當下，藍白絕對不會讓賴清德解散國會，且人民也不會同意解散國會，因為才剛搞完大罷免。

行政院。（圖／報系資料照）

沈政男說，賴清德如果執意要硬碰硬，唆使卓榮泰不副署，而卓榮泰也傻傻同意，那麼屆時產生的憲政僵局，人民會把責任算在綠營頭上。《財劃法》是什麼，絕大多數民眾根本搞不清楚；至於年改調整案，一年多花3百億，只有超徵稅收的20分之1，根本沒什麼大不了，怎麼你們在那邊搞出什麼憲政僵局？「綠營，在這一局，已經註定是輸家！因為，你們跟大罷免那時一樣，就是完全搞不清楚狀況！」

