政院擬「不副署」財劃法 藍：鬥爭 綠：拒違憲法案

今天的黨政焦點，行政團隊針對立法院三讀修正財劃法有可能會不副署，或者副署後不執行。這讓在野黨氣炸，痛批政院不尊重立院，以政治鬥爭霸凌憲政體制。對此，民進黨立委反擊，支持政院以不副署的方式來阻止修惡且違憲的財劃法。

行政團隊反制在野出招，硬起來！就在賴總統邀全黨綠委背書，挺政院對國會修爭議法案，可不副署或副署不執行後，消息一出國會多數受不了，紛紛跳腳開罵！

立委（國）謝龍介：「現在立法院不管你三讀，六讀，九讀，他一概不認，這個國家怎麼會不亂呢。」

立委（國）李彥秀：「完全不理立法院的決議，這就是用政治鬥爭霸凌憲政主義。」

藍委罵翻，但這時媒體人周玉蔻說話了！肯定賴總統、卓揆此舉，將寫歷史、展氣魄！周玉蔻也點出後續發展是否倒閣、解散國會，但先不用等政情如何動盪，藍綠委彼此互轟誰才讓台灣民主死當！

立委（民）賴瑞隆vs.立委（國）洪孟楷：「支持政府不副署的方案來阻止違憲的財劃法，那這樣子台灣的憲政體制就徹底崩壞，（不公平的財劃法，因此我們認為，政府要窮盡一切方法，來阻止這樣行為的發生），不副署總統公告過後的法案打臉的是總統，根本不是立法院。」

不只藍綠委吵翻，就連學界也掀起討論，學者廖達琪直言此刻憲法法庭大法官人數不足，在野同樣失去釋憲方式解決憲政難題，若在野不採取倒閣路徑，未來恐怕也只能走上街頭！據了解，民進黨高層也曾研議，公投作為化解憲政僵局的Ｂ計畫，但遭質疑沒學到大罷免教訓，如今執政黨重整旗鼓，想展現風骨，飛越低谷，但在野喊出未來狂提民生法案，坐等執政者民意墜入深谷。

