政院攜手Meta、Google、LINE、TikTok四大平臺 持續源頭阻詐、守護國人積蓄

行政院打擊詐欺指揮中心11日與Meta、Google、LINE、TikTok四大納管網路廣告平臺業者及相關部會召開定期意見交流會議，深入研商詐騙手法演變、源頭防詐技術及平臺治理需求。示意圖，台南市警局宣導反詐騙。 圖：台南市政府提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 行政院打擊詐欺指揮中心今（11）日與Meta、Google、LINE、TikTok四大納管網路廣告平臺業者及相關部會召開定期意見交流會議，深入研商詐騙手法演變、源頭防詐技術及平臺治理需求，強化公私協作效率，具體提升平臺服務品質，持續從源頭防堵詐騙，守護網路平臺安全環境。

打詐指揮中心指出，四大業者握有龐大資源與資訊，更可利用平臺自身優勢偵查、判斷，提前阻絕詐騙。根據內政部警政署刑事警察局統計，113年8月至114年11月已通報Meta涉詐廣告11萬2,054則、Google涉詐廣告4,472則及LINE涉詐帳號9萬2,831筆（含專案停權7.3萬），各平臺業者均依法配合下架，合作打擊詐欺已見成效。

為持續研判趨勢、盤點問題、預擬對策、超前部署、控管風險，本次會議聚焦「減少接觸」面向，研擬精進技術面阻斷措施，減少民眾接觸詐騙機會。會中討論改善疑似詐騙廣告推播機制、偽冒名人帳號辨識技術等議題。打詐指揮中心並提出多項具體建議，包括：

※ 請業者依《詐欺犯罪危害防制條例》第30條發布詐欺防制透明度報告，並適時發布新聞稿說明防制成效；

※ 提供使用者點選檢舉詐騙廣告或不再推播該類資訊之功能，並以適當方式告知民眾該路徑；

※ 主動積極自主巡查，防止名人帳號再次被偽冒；

※ 預定於115年1月於「165全民防騙網」公告詐騙被害人所接觸的網路廣告平臺業者。

四大業者於會中回應，涉及法遵事項將遵照辦理，其餘事項將攜回積極進行技術性調整，並適時讓使用者瞭解；業者皆強調將持續與政府機關緊密合作，配合國家打擊詐欺政策，共同維護民眾權益。

打詐指揮中心馬士元指揮官表示，感謝四大網路廣告平臺業者持續定期參與研商，也感謝各公司美、日、韓高層多次來訪，溝通打詐策略、共享資安情報與精進防制詐騙機制，在詐騙樣態分析、系統介面優化、帳號下架等方面均獲得相當成果。近期各業者亦配合法規規定期程提出透明度報告。在公私協力下，相關打詐政策逐步發揮抑制效果，後續將持續強化與平臺業者合作，共同降低網路詐騙威脅，為國民守護畢生積蓄，讓詐騙集團沒有可乘之機。

