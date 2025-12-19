政院新戰神！張惇涵備詢戰黃國昌 被問《財劃法》1事直接反殺

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

行政院長卓榮泰不予副署藍白再修版《財劃法》後，政院秘書長張惇涵等人昨（18）日前往立法院司法及法制委員會接受質詢時，因張惇涵反擊民眾黨團總召黃國昌等人的表現，現在被外界稱作「政院新戰神」。對此，張惇涵今（19）日上午出席「監察院114年巡察行政院會議」時報告更提到，黃國昌昨天質詢談到1事時，自己就斬釘截鐵喊「有！」，相關內容也全曝光了！

張惇涵今日上午出席「監察院114年巡察行政院會議」時報告提到，在座很多監委過去在行政機關有很資深的服務經驗，也有監委曾是立法委員，一定很清楚知道《財劃法》是非常難解的問題，經過很多次討論，但是始終無法找到一個最佳的解答，「行政院勇於承擔、鄭麗君副院長率領的內閣團隊、各部會一項一項的檢視」。

快新聞／政院新戰神！張惇涵

行政院副院長鄭麗君（左）、行政院秘書長張惇涵（右）。（圖／民視新聞）

同時，張惇涵也說，政院提出政院版《財劃法》有五大目標，一，希望國民生活品質更均衡、二，錢權分配更合理、三，城鄉分配更公開、四，地方自治更強化、五，中央地方夥伴關係更提升，「這也是為什麼昨天黃國昌委員在立法院問我『院版財劃法有沒有包含事權？』，我斬釘截鐵說『有！』，有的原因就是因為我們把錢權分配的更合理」。

