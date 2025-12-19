「政院新戰神」狂KO藍委 網點名「1強將」推眼鏡秒贏！

政治中心／江姿儀報導



行政院秘書長張惇涵昨（18日）受邀赴立法院司法及法制委員會，就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告。張惇涵面對一眾藍委輪番質詢，始終回應從容、條理分明，應答犀利又緊扣重點，多次化解攻勢、讓對方啞口無言，1人KO掉羅智強、王鴻薇、翁曉玲等人。戰績流出在社群瘋傳，張惇涵被封為「政院新戰神」，引發熱議。昨（18日）脆友點名陸委會副主委梁文傑，揭2人都具備「1共同點」，讚翻「放眼政壇立委議員沒一個能打的」。





「政院新戰神」張惇涵1人KO3藍委！網點名「冷面戰將」也超強：政壇沒1個能打

行政院秘書長張惇涵1人KO掉羅智強、王鴻薇、翁曉玲，被封為「政院新戰神」。（圖／翻攝國會頻道）

昨（18日）行政院秘書長張惇涵舌戰群雄，巧口善辯打趴多位藍委，獲封「政院新戰神」。昨（18日）晚間原PO在Threads上發文，表示「張惇涵和梁文傑是完全不同類型的兩個人」，大讚張惇涵與藍委激烈交鋒時「思路敏捷，口齒便給」。原PO指出，另一強者梁文傑看似「沉著冷靜」、「從容不迫」，但面對記者時，語氣溫和妙回總能「一語中的戳中要害」，如「綿裡藏針」。底下留言區還有人列出2人都能迅速精準回擊的共同特質「他們共同點是，很清楚發問者的真正意圖，用各自的方式擊破」。

「政院新戰神」張惇涵1人KO3藍委！網點名「冷面戰將」也超強：政壇沒1個能打

原PO點名陸委會副主委梁文傑，大讚「放眼政壇立委議員沒一個能打的」。（圖／民視新聞資料照）

貼文曝光，不到1天，超過11萬人瀏覽、1.8萬人按讚，網友留言認同「真的！看他們倆反擊真的爽快」、「放眼政壇立委議員沒一個能打的」、「感謝二位辛苦對付妖魔鬼怪」、「愛了愛了」、「他們兩位可以一起出道嗎」、「一把倚天劍，一把屠龍刀，一出鞘就要見血」、「好喜歡+1，民進黨真的是人才濟濟讚爆。這幾年執政黨帶領台灣被世界看見是有目共睹的」、「二位都是高手。梁文傑不慌不忙的態度，帶出來的氣場給對手壓力更大」、「認同！台灣真的很需要這些人才」、「強大艦隊就是要有不同定位武器，張就是方陣快砲，靠近就是蜂窩墜海；梁就是戰斧，推個眼鏡喝口水，一炮出去人仰馬翻」、「兩位的影片都要重看五次才滿足XDD」。





