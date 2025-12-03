政院明將拍板《藥事法》及《藥害救濟法》修法 擴大缺藥應變並納專案進口藥救濟

行政院會將於明（4日）通過《藥事法》及《藥害救濟法》部分條文修正草案，政委陳時中今（3日）表示，這次修法與藥物整備計畫，目的在於強化政府掌握藥品供應、改善缺藥應變機制。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院會將於明（4日）通過《藥事法》及《藥害救濟法》部分條文修正草案，政委陳時中今（3日）表示，這次修法與藥物整備計畫，目的在於強化政府掌握藥品供應、改善缺藥應變機制，提升國內藥物及醫材供應鏈韌性，也讓使用專案進口藥品的民眾，必要時，能取得藥害救濟。

近年國內接連出現藥品供應不穩的情況，從生理食鹽水到處方用藥都曾面臨短缺或配送延遲等問題。行政明天將拍板通過《藥事法》部分條文修正草案及《藥害救濟法》第 3 條、第28條修正草案，經陳政務委員時中等審查修正為《藥事法》部分條文修正草。

陳時中說，現行必要藥品通報制度要求廠商在停產或缺貨前6個月回報，但實務上仍無法提前掌握供應風險；另藥品若遇不可抗力因素導致短缺或斷貨，要求30日前通報，資訊落差過大，顯示制度需全面檢討，未來透過定期申報可更早因應，但申報周期仍需與業界協調，避免造成過度負擔。

另外，此次修法也調整「專案核准進口」啟動條件，陳時中指出，過去只有必要藥品才能使用專案進口，修法放寬為「有許可證且出現供應不足之虞的藥品」也可啟動專案進口，讓它可以更具彈性，但審查絕不會放鬆。

藥害救濟部分，陳時中說，修法將「合法藥物」的定義，從僅限持藥證藥品，擴大納入經專案核准輸入者，使民眾即使使用專案進口藥品發生不良事件，也能獲得救濟。另專案進口藥品仍須負擔一定比例費用，以確保其品質與責任。

