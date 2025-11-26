政院明將通過軍購特別條例草案 額度空前達到1.25兆元台幣

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統投書「華盛頓郵報」，強調政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元(約台幣1.25兆)的特別預算，不僅用於重大對美軍購，也會大幅強化台灣不對稱作戰能力，以增強嚇阻。

據指出，國防部先前已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，行政院經過多次的政務審查後，預計將在明天(27日)的行政院院會討論後通過，草案將送交立法院審議，若獲得立院三讀同意，行政院接續將向立院送出「不對稱作戰及作戰韌性特別預算草案」，敘明各項軍事採購的期程與項目丶金額。

另據了解，總統府今天也將對賴總統的投書內容，有進一步的說明。

軍政人士今天指出，「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」中，將這次特別預算的額度上限，概定為台幣1兆2500億元，將創下歷年來政府編列特別預算中，額度最高的一次，這代表我國向國際彰顯捍衛國家安全丶自我防衛的堅定決心與立場。

中科院已在快奇無人艇搭載勁蜂攻擊無人機，在海上進行發射及攻擊的測試通過了作戰測評，代表中科院的無人機艇+「炸藥之王」的自殺群攻創新的「海空聯戰」戰法獲得成功，國內未來連同海巡需求在內，將有1500艘無人艇的需求數量。(資料照，記者廖振輝攝)。

賴總統在投書中指出，政府在加速推動「台灣之盾」的建設，以保護台灣免受中國飛彈、火箭、無人機及戰機的攻擊；結合其他由AI驅動及無人化的平台，這些能力將能更接近「堅不可摧的台灣」願景。台灣還將擴大在國內及和國際夥伴的協調合作，持續與可信賴的夥伴、盟友深化安全關係。

軍政人士說，打造「台灣之盾」是此次1.25兆元軍購別預算項目中的重點，估計強化各個空層的防空任務方面，各項目的金額加起來約莫超過3000億元，其中，除了打造「台版金穹防空網」所需增購愛國者飛彈丶搭配IBCS「整合戰鬥指揮系統」經費之外，還有增購天弓三型飛彈丶採購強弓(天弓四型)防空飛彈及增購NASAMS防空飛彈系統。

另一項重點則是加速國內外各型無人攻擊載具的採購，軍方希望在最短時間內建立攻擊型無人機丶攻擊型無人艇的戰力及數量，以有效發揮不對稱作戰的戰力。

