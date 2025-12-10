政院明拍板《人工生殖法》草案 擴大適用「女性同性婚姻配偶及單身女性」

陳時中政委今（10）日受訪時表示，這次《人工生殖法》修法將由現行限縮於不孕夫妻，擴大適用「女性同性婚姻配偶及單身女性」。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院會明（11）日預計拍板通過《人工生殖法》草案，陳時中政委今（10）日受訪時表示，因為憲法保障家庭權，以因應多元家庭型態、兼顧女性生育自由與子女最佳利益為先進的國際趨勢。所以這次修法由現行限縮於不孕夫妻，擴大適用「女性同性婚姻配偶及單身女性」，但男同志婚姻仍不適用於這次修法，並將代理孕母議題先行脫鉤，待凝聚社會共識再討論。

現行《人工生殖法》僅限不孕症夫妻使用人工生殖技術，至於是否開放代理孕母仍存在爭議。明日的行政院會預計拍板通過《人工生殖法》修正草案，陳時中今日表示，這次修法首要調整人工生殖的使用對象，由現行限縮於不孕夫妻，擴大適用「女性同性婚姻配偶及單身女性」，不過，對於女性同性婚姻者，須符合「釋字748號解釋文」所提的合法登記結婚，並且必須使用配偶任一方的子宮完成懷孕；單身女性者也必須使用自己的子宮懷孕，而且兩種新增適用對象均必須使用自身的卵子。

廣告 廣告

陳時中指出，「不孕夫妻、女性同婚配偶與單身女性」這三類對象均需接受「子女最佳利益」（由中央主管機關指定專業機構，進行子女最佳利益評估，人工生殖機構必須確認適用對象符合子女最佳利益且適合人工生殖，才能為其實施）評估；45歲以上者要額外接受檢查，以確認沒有不適合懷孕或生產的情況。陳時中還說，這次修法新增「受術配偶同意書」，未來只要有此同意書，親子關係即成立，不必再去法院申請認定。

另外，陳時中也指出，此次修法擴大人工生殖子女知悉權，他進一步說明，過去僅能在結婚或收養時查詢血親關係，未來人工生殖受術時，即可知悉捐贈者「國籍、血型與膚色」；若遇到重大疾病、移植或遺傳性疾病，經捐贈者同意後，受術者可查詢其姓名與聯絡方式，人工生殖機構也須負責告知捐贈者及受術者相關權利。

依據與人工生殖子女無血緣關係之受術配偶同意書，成立其與人工生殖子女之親子關係（過去無血緣關係之受術配偶，得向法院訴請否認其為該子女之父或母，這次修法刪除，並增訂受術配偶同意機制，受術配偶一方受術後，受術配偶他方不可撤銷其為該子女之父或母之同意，確保人工生殖子女擁有雙親，亦增訂同性配偶關係撤銷或無效的情形下，人工生殖之子女仍為女同性配偶雙方之婚生子女）。

至於男同志婚姻是否適用於此次修法？陳時中強調，此次修法重點，人工生殖必須以使用「自己的子宮」為原則，且因代理孕母的問題仍存在爭議，也未納入此次修法，待社會凝聚共識後再討論，因此，男同志婚姻使用人工生殖並未納入這次修法。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

YouBike強制投保上路！明年起台中「未完成投保程序」不得租借

向立院後輩江啟臣、何欣純叫陣！ 楊瓊瓔亮牌「台中最資深立委」