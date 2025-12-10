政院明拍板《人工生殖法》草案 擴大適用「女性同性婚姻配偶及單身女性」
[Newtalk新聞] 行政院會明（11）日預計拍板通過《人工生殖法》草案，陳時中政委今（10）日受訪時表示，因為憲法保障家庭權，以因應多元家庭型態、兼顧女性生育自由與子女最佳利益為先進的國際趨勢。所以這次修法由現行限縮於不孕夫妻，擴大適用「女性同性婚姻配偶及單身女性」，但男同志婚姻仍不適用於這次修法，並將代理孕母議題先行脫鉤，待凝聚社會共識再討論。
現行《人工生殖法》僅限不孕症夫妻使用人工生殖技術，至於是否開放代理孕母仍存在爭議。明日的行政院會預計拍板通過《人工生殖法》修正草案，陳時中今日表示，這次修法首要調整人工生殖的使用對象，由現行限縮於不孕夫妻，擴大適用「女性同性婚姻配偶及單身女性」，不過，對於女性同性婚姻者，須符合「釋字748號解釋文」所提的合法登記結婚，並且必須使用配偶任一方的子宮完成懷孕；單身女性者也必須使用自己的子宮懷孕，而且兩種新增適用對象均必須使用自身的卵子。
陳時中指出，「不孕夫妻、女性同婚配偶與單身女性」這三類對象均需接受「子女最佳利益」（由中央主管機關指定專業機構，進行子女最佳利益評估，人工生殖機構必須確認適用對象符合子女最佳利益且適合人工生殖，才能為其實施）評估；45歲以上者要額外接受檢查，以確認沒有不適合懷孕或生產的情況。陳時中還說，這次修法新增「受術配偶同意書」，未來只要有此同意書，親子關係即成立，不必再去法院申請認定。
另外，陳時中也指出，此次修法擴大人工生殖子女知悉權，他進一步說明，過去僅能在結婚或收養時查詢血親關係，未來人工生殖受術時，即可知悉捐贈者「國籍、血型與膚色」；若遇到重大疾病、移植或遺傳性疾病，經捐贈者同意後，受術者可查詢其姓名與聯絡方式，人工生殖機構也須負責告知捐贈者及受術者相關權利。
依據與人工生殖子女無血緣關係之受術配偶同意書，成立其與人工生殖子女之親子關係（過去無血緣關係之受術配偶，得向法院訴請否認其為該子女之父或母，這次修法刪除，並增訂受術配偶同意機制，受術配偶一方受術後，受術配偶他方不可撤銷其為該子女之父或母之同意，確保人工生殖子女擁有雙親，亦增訂同性配偶關係撤銷或無效的情形下，人工生殖之子女仍為女同性配偶雙方之婚生子女）。
至於男同志婚姻是否適用於此次修法？陳時中強調，此次修法重點，人工生殖必須以使用「自己的子宮」為原則，且因代理孕母的問題仍存在爭議，也未納入此次修法，待社會凝聚共識後再討論，因此，男同志婚姻使用人工生殖並未納入這次修法。
更多Newtalk新聞報導
YouBike強制投保上路！明年起台中「未完成投保程序」不得租借
向立院後輩江啟臣、何欣純叫陣！ 楊瓊瓔亮牌「台中最資深立委」
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 49
黃勇傳轉戰中國城市棒球聯賽 盼把握重返球場機會
（中央社記者陳容琛台北10日電）前中職統一獅內野手黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽，預計將身披福州海俠戰袍，他今天透過經紀團隊表示，感謝球團給予機會，將繼續努力把握。中央社 ・ 3 小時前 ・ 7
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 小時前 ・ 73
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 4 天前 ・ 18
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 5
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 353
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 4
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 497
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 62
WBC/美國隊再宣布4名球員入隊 3名50轟重砲齊聚
2026 年世界棒球經典賽將在明年 3 月開打，美國隊今日（10 日）再度公布四位大聯盟頂尖好手加入陣容，分別為費城費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）、洛杉磯道奇捕手史密斯（Will Smith）、巴爾的摩金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）以及密爾瓦基釀酒人二壘手圖榮（Brice Turang）。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 13
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 天前 ・ 56
被踢出F4！朱孝天遭網虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵
被踢出F4！朱孝天遭虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵造咖 ・ 6 小時前 ・ 23
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 10 小時前 ・ 26
大雨襲4縣市！入冬最強冷空氣要來了「恐凍破10度」
東北季風影響，今(9)日宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。氣象專家吳德榮提醒，下週可能有入冬最強冷空氣來襲，將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4