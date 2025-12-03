政院明拍板「全面禁廚餘養豬」！彭啟明揭廚餘4去處 植物性殘渣可望養豬

環境部長彭啓明今（3日）表示，行政院預計明天將會拍板最終廚餘養豬政策。資料照。李政龍攝



台中市先前爆發非洲豬瘟病例，案發養豬場未落實蒸煮廚餘養豬，被認為是病毒傳播破口，農業部宣布擬於2027年起全面禁止廚餘養豬，將2026年定為轉型期。對此，環境部長彭啓明今（3日）表示，行政院預計明天將會拍板最終廚餘養豬政策，未來廚餘的處理方式包括焚化爐焚燒、生質能發電、黑水虻養殖及堆肥等4大途徑。

針對全面禁止廚餘養豬，農業部近日積極與豬農開會，環境部也與地方政府針對「事業廚餘」養豬進行討論。環境部長彭啓明今天出席「2025年環境教育認證績優表揚會」會後受訪表示，行政院明天將正式宣布禁用廚餘養豬，考量部分縣市目前廚餘去化量能不足，因此設定緩衝期1年，若有個別縣市提出更嚴的標準，例如嘉義縣、屏東縣，甚至不排除半年就可以達到。

彭啓明指出，過去廚餘6成都用於養豬，目前因非洲豬瘟疑慮禁用廚餘養豬，約有一半廚餘由焚化方式處理，卻也引發外界對焚化爐燒廚餘可能產生戴奧辛的擔憂。他強調，廚餘焚燒量提高後，環境部會密切注意操作過程，環境部與專家團隊也會予以協助。

彭啓明指出，未來全面禁止廚餘餵豬後，廚餘的處理方式包括焚化爐焚燒、生質能發電、黑水虻養殖及堆肥等4大途徑，然而由於現在相關去化管道量能仍不足，推估「黃金交叉」可能落在明年底。

彭啓明並表示，新制對於家戶廚餘影響不大，仍交由清潔隊清理，但餐廳、團膳等業者未來廚餘去化將有成本，「畢竟環境更好一定要有代價」；但他也相信，廚餘去化的相關新興產業將應運而生，對於循環經濟會有正面助益。

除此之外，近日環境部也與地方政府針對事業廚餘養豬一事進行討論，有縣市認為「事業廚餘」的定義不夠清楚，環境部解釋，現階段已經有大方向，如大賣場的過期食品，因來源較為明確、安全，就會納入。除此之外，部分上游廠商所產生的植物性殘渣，如廢棄瓜果、豆粕等，就不會以「廚餘」看待，仍可做為補充性的養豬食材，但環境部強調，上述最終版本仍待行政院確認。

