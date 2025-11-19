政院明推院版《財劃法》修正條文 侯友宜：溝通一定要有誠心、誠信

行政院明將提出《財劃法》政院版修正條文，新北市長侯友宜今（19日）說，溝通一定要有誠心、誠信。（圖／新北市政府提供）

行政院明將提出《財劃法》政院版修正條文，主計總處、國發會昨邀集地方政府商討，說明中央對地方自治事項協助架構，但有地方政府仍表達疑慮。新北市長侯友宜今（19日）說，市府同仁前往開會，發現很多資料不完整，地方政府既然有反映聲音，是否應要接納？中央不能站在自己的立場看一件事情。

行政院預計明天提出《財劃法》院版修正條文，不過財政部17日曾透露，在10月會議中，台北市、新北市、新竹市明確表達不同意。主計總處、國發會昨邀集地方政府商討，也仍有地方政府表達疑慮。

侯友宜今受訪時談及院版《財劃法》，表示人民的納稅錢如何透過公開、透明及可討論的機制，共同攜手合作，讓國家建設更迅速，也守住國家安全，讓人民可以在這塊土地安居樂業，才是新北市府的目標。

侯友宜說，過程中希望行政院有行政院的版本，立法院有立法院的主張，但當然地方政府也有地方政府的聲音。所以財劃法在修訂過程中，溝通及公開透明的向人民訴求，如何讓財源分配能夠讓人民幸福有感，才是最重要的。

侯友宜直言，這段時間當然也有紛紛擾擾，所以希望溝通一定要有誠心、誠信。昨天行政院針對財劃法修正和地方溝通，新北市府同仁參與後發現很多資料並不完整，地方政府既然有反映聲音，是否應要予以接納？中央不能站在自己的立場看一件事情。

侯友宜強調，大家要互相做好完整溝通，財劃法修法基本上已經過了，相關預算地方政府也已經編了，就要按照法令來做事，所以中央如果要再修訂財劃法，也要考量到地方政府已經開始執行預算，也希望趕快落實執行，讓地方建設能快速前進，這才是人民之福。



