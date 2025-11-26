政院明擬提財劃法覆議案 北市財政局：應盡速公開院版法案試算數字

行政院會預計27日提出《財劃法》覆議案，本案為卓內閣任內第8次提出覆議案。台北市財政局表示，若政院對立院三讀通過的版本有疑義、希望提自己的財劃法版本，就更應盡速公開院版法案的各縣市試算數字，才能進入有意義的討論。（本報資料照片）

立法院14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院近日亦提出政院版財劃法草案，但該版於25日遭立院程序委員會暫緩列案。對此，行政院會將在27日針對14日通過財劃法版本提出覆議案，本案為卓內閣任內第8次提出覆議案。台北市財政局表示，若政院對立院三讀通過的版本有疑義、希望提自己的財劃法版本，就更應盡速公開院版法案的各縣市試算數字，才能進入有意義的討論。

立院朝野針對財劃法爭議持續攻防，藍白陣營14日再度修正財劃法，行政院長卓榮泰批藍營版財劃法不僅侵害行政院提出預算之事權，更可能違反公共債務法舉債15％上限規定，並呼籲將政院版列入討論，但昨日立院程序委員會決議暫緩政院版列入議案。

對此，行政院預計明日針對14日三讀通過財劃法提出覆議，北市財政局表示，若政院對立院三讀通過的版本有疑義、希望提自己的財劃法版本，就更應盡速公開院版法案的各縣市試算數字，才能進入有意義的討論。

