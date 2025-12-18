政院是否副署停砍年金案?張惇涵引翁曉玲丈夫論述：會做合憲決定。（圖／林煒凱攝）

行政院不副署「財劃法修正案」引發在朝野嚴重對立升高。國民黨立委翁曉玲今天（18日）在委員會中特別針對行政院是否會副署剛三讀通過的停砍公教人員退休金法案，詢問行政院秘書長張惇涵。張惇涵則拿翁曉玲丈夫、前大法官陳春生在司法院釋字第717號協同意見書的意見文字，向翁強調「行政院一定會做出合法、合憲的決定。」

立法院司法法制委員會今天邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

由於總統賴清德與行政院卓榮泰決定不副署新版財劃法，導致朝野陷入僵局，再加上總統府秘書長潘孟安以憲政慣例不到委員會中備詢，因此所有在野黨的砲火均朝向張淳涵。而翁曉玲質詢時，要求張惇涵對全國現職、退職的公教人員說，立法院三讀通過的「停砍公教人員退休金法案」，行政院會不會副署？

對此，張惇涵唸出一段話：「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒、要求立法者，考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念。」他並強調說，這句話是陳春生大法官在釋字717號協同意見書中所提出的。

張淳涵的答詢，讓翁曉玲相當不以為然，立即反問說「我先生的發言和我們討論停砍公教年金有什麼差別嗎?」、「我們現在的財政有什麼困難嗎？如果你們認為現在財政有困難，無法永續經營，為何要花1.25兆去買軍購？」

張惇涵則回應說，無論是財劃法或年金法案，都應考量到民國84年改制後來的公務員，到現在還在提撥，「他們難道不會擔心（退撫基金）會提前3到4年破產嗎？」

翁曉玲追問說，「請回答我的問題，在錄影鏡頭前，告訴全國公教人員，你（指行政院）會不會副署？」張惇涵回說，「咨文還沒有送到總統府和行政院。」翁曉玲則回說，「你怎麼確定沒有送？」

張淳涵立即回說，「我早上才確認過有沒有送。行政院一定會做合法合憲的決定；但現在立法院還沒送咨文，總統希望立法院能夠理性思考。」

翁曉玲再問：「你們（指行政院）的態度立場呢？會不會副署？副署後總統公告你們會執行嗎？你們現在五院裡面是最偉大的。」張惇涵則回說：「沒有，委員你說過立法院比較大的。」

翁曉玲說，「你們認為自己最偉大，經過113位委員多次討論通過的法律案，你們可以不副署、不執行、不公告，這不是行政獨裁是什麼？」張惇涵說：「委員妳是學者，如果覺得是行政獨裁，也有制衡機制，還有憲法法庭和不信任案。」



