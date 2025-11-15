政院最快20日提院版財劃法 全盤修正水平垂直事權

（中央社記者賴于榛台北15日電）立法院會昨天再度三讀通過財劃法修正案，明定地方一般性補助款不得少於前一年等修法。政院人士指出，政院無法依據新版財劃法調整中央政府總預算，院版財劃法則會全盤修正水平與垂直事權，已在最後細節調整階段，待財主單位下週再度邀集地方討論後，目標最快20日送行政院會通過。

立法院去年底三讀通過修正財劃法，行政院質疑修法有3項無法解決的問題，包含，一、公式錯誤，導致統籌分配稅款有新台幣345億元無法完全分配；二、事權未隨錢調整，地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到地方、事還在中央；三、調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平現象，讓富者越富、城鄉差距更大。

立法院昨天則再次三讀財劃法修正案，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。行政院長卓榮泰批評這是再次修惡財劃法，危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、削減災害應變能力等，政院將會尋求憲政救濟。

政院人士今天表示，政院無法依據新版財劃法調整中央政府總預算，為落實財劃法「均衡城鄉、均衡台灣」精神，行政院將提出可長可久的財劃法修正案，包含水平、垂直事權都會一併處理，但是細節還在最後調整階段。

政院人士說，對於事權分配，財主單位下週還會再找地方討論，若有共識，目標最快20日送行政院會通過院版財劃法修法，再將草案送立法院審議。

財政部次長阮清華昨天受訪時表示，院版財劃法最快月底送立法院審議，將從調劑地方財政盈虛角度，全面調整垂直與水平分配相關規定，且保障統籌分配稅款及一般性補助款「只增不減」，不低於114年基準年期分配水準。（編輯：林克倫）1141115