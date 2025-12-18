政院會副署停砍年金？ 張惇涵引用「翁曉玲老公意見」反殺她氣炸

面對翁曉玲高分貝追問，張惇涵今在立法院備詢台上冷靜反擊。（翻攝自國會頻道）

擔心藍白強推的《財劃法》再修正案恐傷害國家財政，行政院長卓榮泰日前宣布依《憲法》第37條決定不予副署，引發藍白不滿，就怕同樣在爭議聲中通過「停砍年改」相關法案也面臨同樣命運，藍委翁曉玲今（18日）在立法院質詢行政院祕書長張惇涵，行政院會不會副署停砍年改法案？張惇涵當下念出一段大法官釋憲意見作為回應，內容旨在強調立法者在政策規劃上應考量永續發展原則，張惇涵悠悠地說：「這句話是陳春生大法官在釋字717號協同意見書提出來的」。陳春生前大法官就是翁曉玲的丈夫。

廣告 廣告

此外翁曉玲還嗆卓揆提了8次覆議都失敗還不知道要請辭，張惇涵則反擊請辭的相關規定早被廢止，「委員你是法學教授，這麼多人在看，已經被廢止的不要拿出來講。」

誰癱瘓憲法法庭？ 翁曉玲全怪賴清德、行政院

立法院司法及法制委員會今邀來行政院祕書長張惇涵等人列席，就行政院長不副署一事報告並備質詢，國民黨立委翁曉玲站上質詢台一開始就先批現在的憲政僵局要歸咎總統賴清德，指他提名不適任的大法官人選，聲稱憲法法庭被癱瘓不是因為他們修了《憲訴法》提高釋憲門檻，而是賴清德怠惰不繼續提名。

翁曉玲高聲直呼，現在的憲政僵局導致很多機構無法運作「不是立法院的責任，是行政院的責任！」她接著問張惇涵誰有權決定法案是否違憲？張惇涵說：「被癱瘓的憲法法庭」，翁曉玲接著說：「被癱瘓的憲法法庭嘛，所以不是你行政院有權去決定法律案是否違憲嘛」，張惇涵表示，行政院可以主觀地認為是否有違憲之虞，翁曉玲嗆：「行政院主觀？你行政院好大、行政權好大，現在變成全中華民國最大就是行政權？」張惇涵則冷回：「行政權沒有很大啊，如果立法權不同意行政院這樣做，立法權可以提出不信任案啊」。

面對翁曉玲高分貝追問，張惇涵今在立法院備詢台上冷靜反擊。（翻攝自國會頻道）

政院會副署停砍年改案？ 張惇涵用翁曉玲老公的話回擊

近日剛在爭議聲中通過的「停砍年改」是否也可能面臨和《財劃法》再修正案一樣的命運，翁曉玲追問張惇涵，行政院是否會副署停砍年改？這時當張惇涵冷靜地說：「跟委員報告，我想念一段文字」，接著他開始朗讀手上的文件說道：「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒、要求立法者，考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念」。

翁曉玲還沒等他繼續說完，就高分貝打斷他：「你不要提醒了，我們在法案討論的過程中我們已經聆聽了，聆聽了之後接下來就是...」這時換張惇涵打斷她：「委員你知道這句話是誰講的嗎？這句話是陳春生大法官在釋字717號協同意見書提出來的」。張惇涵表示，無論是《財劃法》或是公教人員年金改革相關法案，都應該要做此考量。

陳春生前大法官即翁曉玲的丈夫，在2008年由前總統馬英九提名進入司法院，2016年卸任。翁曉玲聽到自己老公的名字一度要笑場，隨後繼續提高分貝直呼：「我、我先生的發言...跟我們討論的停砍公教年金有什麼差別嗎？所以我們現在財政是有什麼困難嗎？如果現在財政有困難、沒有辦法永續經營，為什麼要花1.25兆去買軍購？」張惇涵則指出，84年進來的公務員到現在還在提撥年金，難道不會擔心年金提前3到4年破產嗎？

翁曉玲嗆行政權好大！ 張惇涵冷回：你自己說過立法院比較大

翁曉玲再次要求張惇涵回答行政院是否會副署年砍公教年改法案，張惇涵淡淡地說：「委員，咨文還沒有送到行政院」，翁曉玲顯得有點尷尬：「你怎麼知道沒有送？」張惇涵：「我早上才確認過」，翁又趕緊改口說不過是否有送，行政院自己的態度和立場呢？張惇涵重申：「行政院、總統府一定會做合法合憲的決定」。翁曉玲再嗆：「合法合憲不是你行政院決定的！行政院自我膨脹到在五權架構裡面是最偉大的，太可笑太荒謬了！」張惇涵：「行政院不是最偉大的，委員是你說過『立法院比較大』的」。

翁曉玲行政院會不會副署停砍年改，張惇涵說咨文就還沒送到，場面一度有點小尷尬。（翻攝自國會頻道）

翁曉玲酸卓揆戀棧權位不請辭 張惇涵打臉：廢止的規定不要拿來講

翁曉玲接著又連珠炮地開嗆行政院長卓榮泰提了8次覆議案都失敗，還不知道要請辭，批他戀棧權位，張惇涵則說：「覆議案沒通過應請辭的規定，在《憲法》57條已經被《憲法增修條文》第3條廢止了，委員你是法學教授，這麼多人在看，已經被廢止的不要拿出來講。」

更多鏡週刊報導

「威京小沈」來了！78歲沈慶京突開臉書 首篇貼文痛訴：人生心血毀在檢察官手裡

蝦皮聊聊變外遇工具！人妻偷情互叫寶貝狂送愛心 羞喊「中午後做容易高潮」

立法院提倒閣反制卓榮泰？ 趙少康喊話藍白：千萬別上當！