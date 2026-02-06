政院未副署眷改條例 羅智強怒轟：擺爛又違法、破壞民主

國民黨立委羅智強。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院針對慈仁八村住戶遷移爭議案，在上個月三讀《國軍老舊眷村改建條例》修正案，修改將老舊眷村定義的年限，但行政院傳出已決定不覆議也不副署。讓提案的國民黨立委羅智強今（6日）不滿稱，行政院自己擺爛不解決問題，當在野黨民代幫民眾修法解決，政府竟然還不准，而且還用違法方式破壞民主，製造更大問題。

在立法院修法階段，羅智強當時指出，慈仁八村是因國防部疏失被丟包的最後一個眷村，因此修法把年份擴大，就可以解決慈仁八村50戶眷戶遷移問題，而不是變成改建問題。

為此，立法院會1月16日表決絕，三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要。

如今傳出，行政院將不副署該修法案。羅智強回應，若消息屬實，那就是民進黨執政自己解決不了問題，還不准別人解決問題，更違法毀憲，製造更大的問題。行政院濫權、架空民意機關，寫下民主倒退惡例，打擊的不只是在野黨，更是全體公民社會的權利，他會持續為民爭取，堅守職責決不退縮。

羅智強表示，眷改條例這次修法連國防部都說了，只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響，且這個歷史共業是過去國防部疏失造成的，除了修法並無其他解方，更何況修法後還能達到填平財務黑洞、活用資產、挹注國庫等多贏，但行政院寧願違法不副署，也要讓眷戶被不公對待、讓5億元興建的新眷舍持續閒置、繼續每年花1200萬元公帑維護。

羅智強批評，行政院現在連依照憲法提覆議都不做，逕自就以違反法理的不副署或不執行，來拒絕立法院三讀通過的法律，這是演都不演，成為毀憲違法的「權力怪獸」。民進黨政府可能沾沾自喜覺得成功繞開法律、贏了國會多數，但踐踏的是權力分立與全民託付給國會的民主法治精神，這些大家都看在眼裡，濫權的政府最後絕對會受到民意反彈。

