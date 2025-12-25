政院未編列軍人加薪、提高警消退休金

行政院近日不副署財政收支劃分法、憲法法院五位大法官宣判憲法訴訟法違憲等爭議，朝野對抗加劇，在野黨也不滿政院未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等，導致立法院尚未通過將明年度中央政府總預算交付委員會審查，創下國會減半近十七年以來，總預算延宕最久的紀錄，但依預算法規定，並不會影響中央政府的日常運作。

行政院長卓榮泰昨出席「國道一號中豐交流道新建工程」時特別對在野黨喊話，「二○二六年度中央政府總預算送審，已經剩下最後不到五天的時間了」，他誠懇希望行政、立法兩院充分合作，讓人民感受到政府一體。

卓榮泰舉例表示，若總預算未送審，明年一四七億元用在縣市管理河川的改善工程將無法展開、有將近一百萬人使用的TPASS二點○也沒辦法支應；在桃園市就編列八億多元經費，若總預算沒有通過，真的很難和地方交代，還有桃竹苗高中學校校舍的六億元整建工程預算、桃園鐵路地下化五十四億元的差額補助，以及花東鐵路、嘉義、台南等地的鐵路地下化都沒辦法進行，影響總共二四八億元。

國民黨和民眾黨去年聯手六度擋下今年度中央政府總預算案，總預算一度付委卡關四十九天。

今年朝野對立持續嚴重，在野黨不滿政院未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等，總預算案經院會一讀後，立院民眾黨團提復議，朝野十月中旬協商未果，就不曾再開會協商，明年度中央政府總預算還「躺在」立法院會未付委審查，這是自二○○八年國會改革立委席次減半以來，最晚付委審查的一次。

不過，我國預算程序有「政府不關門機制」，不會像美國政府因預算卡關而關門停擺；根據預算法第五十四條，若未能如期完成總預算審議，各機關計畫得依已獲授權的原訂計畫或上年度執行數動支；至於新增計畫與新興資本支出，須等預算案完成審議後，始得動支。

賴清德總統日前宣布八年投入一點二五兆元國防特別預算，行政院會十一月廿七日通過軍購特別條例草案，交付立法院審議，在野黨要求賴總統赴立法院國情報告，但朝野因國情報告方式沒共識，因而從十二月二日起藍白在人數優勢下，在立法院程序委員會四度封殺軍購特別條例草案。

