政院未編警消加薪預算 民眾黨號召打團體訴訟

（中央社記者郭建伸台北6日電）在野不滿政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，中央政府總預算案因此陷入僵局。民眾黨主席黃國昌今天說，賴政府惡意賴帳，民眾黨將替退休警消提起團體訴訟，訴訟成本由民眾黨負責，誓言拿回退休警消該拿的退休金。

黃國昌上午偕黨秘書長周榆修、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文與總會長黃啟澤、律師賴苡安等人舉行記者會。

黃國昌指出，去年立法院三讀修正通過警察人員人事條例，總統已依法公告，銓敘部去年發放新版退休金審訂函也載明差額數目，但行政院仍悍然拒絕編列預算。以警正二階為例，每月短差新台幣5326元，差額應由服務機關依規定發給，「內政部長劉世芳有什麼資格當警消大家長」。

黃國昌表示，立法院沒有審今年度總預算案，就是因為賴政府遲遲不依法編列預算，而大多數退休警消根本沒有心力和時間與政府打官司，民進黨政府就是看準警消好欺負。

黃國昌表示，民眾黨將替退休警消提出行政訴訟，以選定當事人制度，公開接受有意願參加團體訴訟的警消委託，所有訴訟成本、律師費由民眾黨負責。等到團體訴訟取得勝訴，將透過強制執行方式捍衛警消權益。

此外，媒體詢問，不分區立委陳昭姿可能留任，如何說服支持者民眾黨有落實不分區2年條款制度。

黃國昌說，去年召開黨代表大會時，他就建議2年條款繼續執行，「除非柯文哲另外有指示」，全體黨代表也一致同意。現在陳昭姿的任期會與前主席柯文哲另外處理，沒有破壞制度的問題，因為黨代表大會的決議就是如此，陳昭姿的部分很快就會有答案。（編輯：萬淑彰）1150106