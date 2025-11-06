政院核定台灣NDC3.0目標 呼應全球共作精神

（中央社記者張雄風台北6日電）環境部今天表示，在COP30正式登場前夕，行政院已核定台灣NDC3.0，設定2035年國家溫室氣體淨排放量相較基準年（2005年）減少36%至40%的目標，呼應COP30全球共作精神。

環境部今天發布新聞稿表示，行政院已核定國家自定貢獻（NDC3.0），向國際社會完整呈現台灣在減碳與永續轉型上的努力與成果。

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會（COP30）即將展開，依據巴黎協定及COP28決議，各國應於今年提出2035年國家自定貢獻（NDC3.0）。

環境部表示，今年初總統府「國家氣候變遷對策委員會」提報NDC 3.0草案，以2005年為基準年，設定國家溫室氣體淨排放量「2030年減量26%至30%；2032年減量30%至34%；2035年減量36%至40%」。

環境部說，行政院3日正式核定NDC3.0，並涵蓋10項主軸，如氣候治理、能源轉型智慧綠能戰略、數位與綠色產業雙軸轉型、綠色金融與碳定價、淨零永續綠生活與社區驅動、公正轉型與綠領人才、國際合作、氣候變遷調適、人權、性平、兒童及少年等面向。

環境部長彭啓明表示，台灣NDC3.0是高度挑戰的「登月級」目標，需凝聚社會共識、產業協力，以及中央與地方攜手落實，行政院並已核定20項減碳旗艦行動計畫，請各部會積極推動，加大加快減碳力道；台灣減碳目標在亞洲僅次日本，未來將依國際趨勢滾動檢討，在兼顧國際責任與國家競爭力的前提下持續精進。

彭啓明說，今年台灣歷經多起極端氣候事件，包括丹娜絲颱風、7月28日豪雨及樺加沙颱風，顯示氣候變遷造成災害風險顯著提升；中央與地方已建立完善防災體系，但在全球暖化下，颱風風速與雨量均呈增強趨勢，災害型態更趨複合，國際間也正加速推動減緩與調適行動。（編輯：龍柏安）1141106