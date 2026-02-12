政院核定調高警勤加給！刑事加成提高至8成 近6萬名警受惠
為了肯定第一線警察同仁的辛勞與付出，行政院持續滾動檢討警察福利措施，今（12）日核定修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事加成及勤務繁重加成，包含將刑事加成提升至8成，以及提高直轄市政府警察局勤務繁重加成支給成數上限，此次調整預計共有近6萬名員警受惠。
行政院表示，警察工作具有高度危險性與專業性，尤其刑事警察人員長期面對治安案件、犯罪偵查及高風險勤務，身心負荷極重，行政院將刑事加成由原支等級數額加6成提高至加8成支給，以大多數刑事人員領第一級為例，每月增加金額約1940元，提升刑事警察人員待遇，鼓舞工作士氣。
另外，為慰勉各地方政府警察局員警的辛勞，行政院調高直轄市政府警察局勤務繁重加成支給成數上限，並將縣市政府警察局納入支給適用範圍，其中台北市與新北市由原最高加1倍支給，提升至最高可加1.3倍支給，每月增加2328元至2910元；桃園市、台中市、台南市及高雄市由原最高加7成支給，提升至最高加1倍支給，每月增加2328元至2910元；另增訂13個本島各縣市政府最高加4成支給，每月增加3104元至3880元。
此次調整勤務繁重加成，全國約近6萬員警受惠加薪，正是回應基層警察實際工作需求，合理反映其勤務強度與繁重程度，也是社會各界對警察同仁平日辛勞付出的肯定，適時鼓舞員警工作士氣。
行政院強調，警察是安定社會、國家穩定的力量，政府近年陸續訂定「警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施方案」、調高傷亡員警慰問金金額、增加執勤失能員警醫療照護項目、安置就養補助、殉職同仁子女教養費用等照顧措施及提升警勤加給15%，不但幫員警實質加薪及減輕家庭負擔，更充分展現政府對警察同仁的重視，未來也將積極建立更完善的待遇及照護制度，持續照顧守護國家安全的警察人員。
