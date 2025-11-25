政院核定「台62線延伸至宜蘭可行性評估」 藍綠有意角逐宜蘭縣長人選紛表態

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】行政院核定「台62線延伸至宜蘭可行性評估」，宜蘭縣政府及有意角逐宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲與民進黨提名宜蘭縣長參選人林國漳紛紛表態。宜蘭縣政府表示，感謝中央重視宜蘭長期面臨的交通瓶頸，期盼加速後續行政作業，早日實現宜蘭鄉親多年盼望的第二條聯外快速道路。吳宗憲表示，宜蘭的交通問題不是一天造成的，而是被耽誤太久。「台62線延伸宜蘭」可行性評估正式通過！不是平白得來的饋贈，而是這一年多來，一次一次在立法院盯緊、追問、催中央進度所換來的具體成果。接下來他會持續盯緊行政院對台62案的環評、後續審查與規劃。林國漳則是表示，台62線瑞濱延伸至宜蘭不是單純增加一條道路，而是為宜蘭未來的發展，打下更堅實的交通與產業基礎。

目前宜蘭北上聯外道路仍主要依賴台2線、台9線與國道5號，因台2線及台9線路線彎繞、距離較長，多數用路人集中行駛國五，導致假日與平日部分時段皆呈現常態性壅塞；貨車無法通行雪山隧道，更使運輸成本增加，對商業與產業發展造成不利影響。宜蘭縣政府表示，本案的推動是中央與地方長期就北宜交通課題共同討論的延續。最早在109年7月，縣府便主動向交通部提出「台2線頭城至大里路段高架化」及「台2線貢寮到大里段截彎取直」，爭取啟動宜蘭往返台北交通路廊整體改善計畫，後來經交通部採納才啟動「台62線延伸至宜蘭可行性評估」，感謝中央在過程中持續吸收各界意見，使規劃愈趨完善。

立法委員吳宗憲表示，他去年10月質詢時就說過，台62延伸就像宜蘭的任督二脈，必須打通。今年7月，再度在委員會強力要求交通部「不要再讓宜蘭痴痴等待，是時候給人民一條真正能動得了的道路。」如今可行性評估完成，心中的確鬆了一大口氣。因為只有通過可行性評估，後續綜合規劃、經費編列、實質施工，才能依序展開。吳宗憲說，宜蘭不是後花園，更不是次等縣市。這一次，我們讓宜蘭向前跨出關鍵一步；下一步，我會繼續站在第一線，讓宜蘭走出新路！

民進黨提名參選宜蘭縣長的林國漳表示，宜蘭長期面臨大貨車不能使用雪隧、台9線北宜公路山路線形彎曲、台2線漫長等限制，不僅影響宜蘭海岸觀光發展，也使得農漁產品外運、食品加工、冷鏈物流、觀光旅運，都受交通瓶頸牽動。林國漳說，希望未來宜蘭的聯外交通能以「三通」為主軸：高鐵延伸宜蘭、台62線延伸宜蘭、國5銜接蘇花改及蘇花安心（東澳—南澳改善）。這三大對外路廊，加上縣內正在推動的「四縱六橫」路網整合與公共運輸系統優化，將形成更完整的交通骨架，大幅提升宜蘭的整體便利性與可達性。另外，他也建請中央在規劃階段，做到完整評估街接點可能造成的交通衝擊、審慎選擇街接位置與銜接方式、提出具體、可執行的降低衝擊措施，讓這條路真正改善宜蘭人的交通，而不是帶來新的壓力。