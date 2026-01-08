政院核定23.5億元建構「智慧圍籬」 AI科技執法防堵非法棄置

〔記者黃宜靜／台北報導〕為強化廢棄物管理並杜絕非法棄置，環境部提報「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，已於2025年12月29日獲行政院核定，該計畫將於4年內(2026-2029年)投入23.5億元，運用人工智慧(AI)與物聯網(IoT)技術，建構全國性的「非法棄置智慧圍籬」，首年編列5億元預計完成500處IoT監測設施建置。

環境部表示，傳統廢棄物稽查作業多依賴人力巡查或民眾檢舉，受限於稽查人力有限，難以全天候監控偏遠或幅員廣大的區域，往往在污染發生後才能介入，蒐證與溯源過程耗時費力；另外，部分不肖業者利用合法申報文件掩護非法棄置行為，這類規避手段在現行以人工比對為主的查核模式下，難以即時發覺與嚇阻。

環境部指出，計畫規劃於2026年編列5億元作為計畫首年執行經費，預計完成500處IoT監測設施建置，結合多模態AI分析模組進行大數據分析，掌握農林漁牧等敏感區域資訊，偵測異常清運行為並即時告警，協助執法人員迅速介入，防堵非法棄置。

環境部續指，該計畫著重建立「中央與地方聯防機制」及「跨部會合作」，強化與地方政府、警政機關合作，即時資訊共享，並透過大數據分析，提升污染監控效能。針對組織性的重大環保犯罪，將深化「檢警環結盟」機制，將AI分析出的犯罪熱點與數據證據，提供給檢警單位進行精準溯源，透過行政與司法單位的緊密合作，讓非法集團無所遁形。

環境部強調，除了建置「智慧圍籬」提升科技執法強度外，也將同步檢討精進相關法規，研議強化環境犯罪刑事責任與處罰，並與檢警機關建立跨部會合作機制。透過科技監測與法規嚇阻雙管齊下，遏止環保犯罪，維護國土環境安全。

