政院正式函請立院審議中選會7委員名單

行政院今天（29日）將包括正副主委在內的「中央選舉委員會」7席委員名單，送往立院展開審查程序。（圖：張柏仲攝）

行政院今天（29日）將包括正副主委在內的「中央選舉委員會」7席委員名單，送往立院展開審查程序。行政院表示，因應中選會6名委員任期屆滿、1名委員請辭後的遺缺，政院已經把提名人選：游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人名單，函送立院審查。

行政院指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除了循往例徵詢公正人士之外，也函請立法院朝野各黨團推薦具備法政相關學識和經驗的適任人選。行政院本次提名秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，提名游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人，並指定游盈隆為委員並為主任委員；胡博硯為委員並為副主任委員。其中除了陳宗義屬於「繼任」請辭委員遺缺，任期到116年11月3日為止外，其他6人任期都到118年11月3日截止。

行政院強調，上述被提名人專長涵括法政相關領域、學經歷俱優，行政院在提名時也已經考量到政黨比例，符合《中選會組織法》規定，期盼立院能儘早依法定程序審議通過，讓未來的選務工作順利推動。（張柏仲報導）