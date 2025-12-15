政院決定不副署《財劃法》？卓榮泰：我必善盡守門人職責

[FTNN新聞網]吳家豪／台北報導

行政院長卓榮泰昨(12/14)表示，當下正有一股力量，要摧毀國家《憲法》體制，削弱國家國防安全，破壞國家財政紀律，自己將承擔《憲法》賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

行政院長卓榮泰，翻攝卓榮泰臉書

賴總統上周邀請綠營立委召開便當會，討論《財劃法》等多項爭議法案所引發的憲政僵局及朝野對立，傳出會後共識，行政院將針對《財劃法》一案採不副署、不公布的作法。

卓揆昨日深夜在臉書發文表示，自己必將善盡「民主憲政守門人」的職責。他說，自從1985年開始當議員助理至今，剛好整整40年，歷經解嚴、第一次總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，台灣2350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。

卓揆指出，2018年在民進黨遭逢地方選舉失利之後，經由黨員直選出任黨主席；2024年賴總統當選後，指派他出任行政院院長；這兩件工作都出乎自己人生的預料，也都充滿挑戰。

卓揆說，2020年在前總統蔡英文帶領下，民進黨成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟了民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局。

卓揆表示，40年工作的信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是一生毫無疑問的DNA和志業，絕不會改變，也必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴。

卓揆指出，當下正有一股力量，要摧毀國家憲法體制，削弱國家國防安全，破壞國家財政紀律，自己必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步，在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，勇敢的國人同胞請與之一起同行。

