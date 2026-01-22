政院治安會報》卓榮泰：導入AI技術、跨部會合作 強化治安守護國安與民眾健康

行政院長卓榮泰22日主持「行政院115年第1次治安會報」，聽取「115年治安趨勢與策進作為」及「查緝走私執行成效與策進作為」報告。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（22）日主持「行政院115年第1次治安會報」，聽取「115年治安趨勢與策進作為」及「查緝走私執行成效與策進作為」報告。卓揆表示，政府將導入AI人工智慧技術，並推動跨部會合作，強化犯罪防制與治安維護工作，守護國家安全及國人健康。

卓榮泰指出，過去一年臺灣面臨包括治安在內的多重挑戰，政府接連通過相關修法並擬定必要計畫，包含「預防兒童及少年犯罪方案」及「強化社會安全網計畫2.0」，投入更多資源建構完善社會保護制度，避免弱勢青年及風險邊緣民眾誤觸法網。

針對詐欺及毒駕犯罪嚴重侵害國人生命、財產與健康，政府已通過《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正，加重詐欺刑度、強化被害人保護及禁奢行為，並完善唾液毒品快篩機制，有效打擊毒品犯罪、保障用路人安全。此外，在普發現金、罷免等重要工作上，政府超前部署防詐機制及查賄制暴，成效顯著。卓榮泰感謝各部會過去一年努力，並期盼新的一年面對新挑戰時，持續堅守崗位、加強治安準備。

卓揆特別提及去年12月19日臺北市隨機襲擊事件，他第一時間趕抵現場，要求儘速建立因應措施，並發現制度缺口，包括事前預警機制、現場指揮系統、警察快打聯防部隊的即時效能等。面對此類突發重大暴力事件，政府態度明確：迅速偵辦不法；事件後網路散布惡意不法言論可能引發模仿效應，政府須建立新應處作為，並透過社會制度因應特定對象偏差行為，避免更多悲劇。

春節連假及228連假即將到來，卓榮泰提醒，年前詐欺犯罪常呈增加趨勢，加上大量返鄉人潮對交通造成挑戰，請內政部及交通部及早規劃管制疏導，鼓勵用路人錯開擁擠時段或採替代路線；同時加強肅竊、防搶、反毒、打詐、緝賭及金融機構安全維護，落實賴清德總統「經濟發展」及「強化治安」兩大施政主軸。

聽取內政部警政署報告後，卓榮泰表示，去年詐欺及竊盜犯罪已呈緩降趨勢，民眾對居住地治安滿意度維持高檔，但仍有進步空間，相關單位須加倍努力。針對「權利車」成為犯罪工具問題，卓揆請內政部、交通部研議修法，強化當舖業收當管理及車輛所有權移轉登記制度；金管會則應儘速研議加強《動產擔保交易法》管理，避免債務人任意處分車輛衍生犯罪。卓榮泰並請林明昕政務委員督導相關部會，短時間內建立可追溯來源的執法機制。

卓揆強調，隨機襲擊為重大治安事件，行政團隊須提升應變能力，即時掌握現場狀況、強化跨場域跨部會聯繫，降低對社會治安衝擊，並適時完整對外說明讓民眾安心；網路不當不法言論也須及時應處，避免模仿行為及社會恐慌。

卓榮泰提到，近期《人工智慧基本法》已立法院三讀通過，成為AI治理及科技發展重要里程碑。未來治安工作除持續聚焦「黑、金、槍、毒、詐」五大重點外，各部會應適時導入AI技術，強化犯罪防制及治安維護，提升民眾對政府施政信心。

針對海洋委員會「查緝走私執行成效與策進作為」報告，卓榮泰肯定海巡署去年查獲各級毒品逾1萬3,800公斤，較前年大幅成長，不僅維護海域治安，更嚴守邊境防疫、守護國人健康。面對全球化跨境走私挑戰，除源頭管理、加強情資蒐報外，應善用科技裝備輔助勤務，並透過「行政院查緝走私偷渡聯繫會報」強化跨部會合作，提升海域執法量能。

年關將近，卓揆提醒各機關落實邊境管制及查緝工作，防堵不法集團走私應節產品入境，共同阻斷非洲豬瘟等疫病入侵，維護國家安全及國民健康。

行政院115年第1次治安會報。 圖：行政院提供

海委會主委管碧玲。 圖：行政院提供

行政院政務委員林明昕。 圖：行政院提供