政院減稅大禮包來了！基本生活費調整、單身租屋族省錢 重點一次看

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

行政院會今通過財政部「暖心減負擔：所得稅及貨物稅惠民減稅措施」，所得稅部分基本生活費提高至21.3萬元，也調高民國115年度免（扣）額以及稅率級距，單身租屋自住者年所得在新台幣64.4萬元以下免繳所得稅；另租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下也免繳稅。

「基本生活費調高」至21.3萬 長照扣除額提高至18萬

財政部賦稅署長宋秀玲表示，根據財政部規劃，所得稅部分，基本生活將調高3000元，從21萬元提高到21.3萬元，受益戶數202萬戶，增加減稅利益12億元，明年5月申報114年度綜所稅時即可適用。長照特別扣除額部分，將由每人每年12萬調高至18萬元，受益戶數35萬，增加減稅利益10億元。

免稅額、標準扣除額都提高

財政部指出，115年度免（扣）額部分依物價指數調整，反映生活成本，也調高2027年免稅額，由9.7萬增加4000元到10.1萬，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額部分，單身調高提高5000元至13.6萬元；有配偶者為27.2萬元，提高1萬元；薪資、身障特扣為22.7萬元。

另外，115年的稅率級距也調高，財政部表示，在調整免稅額、扣除額及課稅級距後，所得超過59萬元者，可以減稅2萬元；所得超過133萬元者，可減稅5萬元；所得超過266萬元者，可減稅11萬元；所得超過498萬元者，可減稅21萬元。免稅額、扣除額及課稅級距調整，合計696萬戶受益，增加減稅利益144億元。

有幼童四口之家、三代同堂 免稅額有感提高

115年度免繳門檻上升，宋秀玲也舉例，雙薪家庭、租屋自住則是從107.2萬元、115年度提升至110.8萬元；租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家調高至168.5萬元，三代同堂最高則調高為224.35萬元。

貨物稅調降 電視、冰箱、冷氣機更便宜

貨物稅部分，財政部延長購買能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機減徵貨物稅實施期間至2029年底。增訂無糖飲料免徵貨物稅等，自明年1月開始實施。

財政部表示，政府將持續盤點稅制，推動合宜租稅措施，於兼顧財政收入與租稅公平下，照顧經濟相對弱勢族群，減輕民眾生活負擔，鼓勵綠色消費並協助產業，建構優質暖心賦稅環境。

