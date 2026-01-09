政院澄清盧秀燕混淆中央育兒政策與營養午餐 籲地方善用大幅增加財源

行政院發言人李慧芝。 圖：謝莉慧/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 行政院發言人李慧芝今日針對台中市長盧秀燕誤將「0-6歲國家一起養政策」與「地方自治事項營養午餐」混淆一事作出回應，強調兩者政策目的、方向與內容各有不同，地方政府應該都很熟悉。

李慧芝表示，「0-6歲國家一起養」政策從2021年推動以來，2024年進入2.0版，政策內容包括「育兒津貼」、「擴大平價教保服務量」提高公共化及準公共托育量能、「托育補助」，今年並開始推動「生育給付每胎補到10萬」，以及「彈性育嬰留停以日申請」等，希望協助年輕一代敢婚、願生、樂養。

至於校園營養午餐，李慧芝指出，中央一直持續補助弱勢兒童的營養午餐經費，近10餘年每年都補助21億元給地方政府來照顧全國弱勢兒童。營養午餐屬於地方自治事項，目的在培養孩童健康飲食、建立均衡飲食習慣、推動食農教育、認識在地食材等。

李慧芝進一步說明有關地方財源，行政院去年依照新版財劃法，編製今年度中央政府總預算後，地方獲得的統籌分配稅款大幅增加4165億元，整體來到8,841億元，較去年大幅成長89％，再加上補助款等等，中央挹注地方的整體財源已超過1.1兆，而中央政府今年度總預算則必須舉債近3千億元。

由於地方財源大幅增加，包括行政院、主計總處、財政部及國發會已多次與地方政府說明，屬於地方自治事項的部分，請地方用統籌分配稅款來編列預算。

李慧芝舉例，今年度台中市政府獲配的中央統籌分配稅款達750餘億，比去年440餘億增加3百餘億，成長幅度將近70%；今年度獲得的中央挹注更超過1千億，增幅超過16%，財政能力相對很有餘裕，相信能好好照顧市民。

李慧芝也表示，由於新版財劃法水平分配嚴重不均，造成縣市之間極大落差，呼籲地方政府要請在地立委支持審議院版財劃法，才能讓大城市與偏鄉的居民沒有照顧落差。李慧芝強調，唯有中央與地方攜手共同合作，國人才能獲得最完善也最全面的照顧。

