政院火速提修勞保條例 政府撥補法制化、每3年檢討財務

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

社福衛環委員會週一（17日）審查「勞工保險條例」修正草案，針對勞保條例修正草案提案，要求將政府撥補與最終支付責任入法，行政院會今天隨即通過「勞工保險條例」第66條、第69條修正草案，草案明定，將政府撥補法制化，並明定勞工保險的財務，由中央政府負最後支付責任，且要至少每3年檢討財務，而每年撥補金額依政府財政及勞保財務狀況每年編列預算。

行政院長卓榮泰表示，勞工保險是勞工重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自109年起開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，至今已高達5170億，在搭配多元投資下，基金已達1.2兆規模，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。

廣告 廣告

卓榮泰指出，而這次修正將政府現行每年撥補的作法，以及負最後支付責任的立場入法明定，展現政府確保勞保制度穩健運作的決心與承諾，該法案送請立法院審議後，勞動部將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

修正要點包含，一、政府撥補為勞工保險基金來源，定明由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之。二、勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，並由中央主管機關定期檢討，且至少每3年檢討本保險財務。

為穩定勞保基金水位，加計明年度中央政府總預算，以及近年總預算與相關特別預算撥補，政府7年來合計撥補勞保基金新台幣5170億元。

【看原文連結】