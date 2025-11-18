政院為財劃法全面迎戰 盧秀燕籲卓揆：「迎合」非迎戰

回應卓揆全面迎戰說，台中市長盧秀燕說，建議院長，迎合非迎戰。（圖：中市府提供）

立法院再修財劃法，行政院長卓榮泰表態「全面迎戰」，台中市長盧秀燕今天（18日）答詢表示，中央預算來自各縣市上繳的稅收，長期以來，國家財政，肥中央、瘦地方，並非好事，她肯定立委們為地方發聲，也建議卓揆，是全國的大家長，對立委代表地方所提的建設、財政需求，應該要「迎合」，而非「迎戰」。

立法院會14日三讀通過財劃法修正案，卓榮泰受訪表示，立法院通過的新修財劃法問題，比過去公式計算錯誤還大，對於立法院在野黨團突然通過，行政院會全面迎戰。台中市議會今天進行總質詢，國民黨議員黃馨慧表示，財劃法修正對地方自治、治理很重要，這屆立委修了財劃法，立院通過後，行政單位卻不執行，卓榮泰還表示將「全面迎戰」，她憂心明年市府預算如何編列。

盧秀燕答詢時表示，卓院長是好朋友，她建議不要說「全面迎戰」，應該說「全面迎合」地方的財政需求。她說，全國各縣市人民的稅收都上繳中央，長期以來，國家財政結構都是肥中央、瘦地方，這不是好事。盧秀燕說，每個縣市都嗷嗷待哺，為錢所苦，議員所建議的建設與福利，都沒辦法做，因為地方民眾的稅收，包含營業稅、所得稅等都上繳到中央。盧秀燕指出，各縣市選出來的立委，對地方的需求最了解，立委到中央為地方講話，理所當然。卓榮泰是全國的大家長，對於立委代表地方所提的建設、財政需求，應該要「迎合」，而不是「迎戰」。

盧秀燕也肯定立委的表現並表示感謝，她說，修法是幫全國各縣市修法，這些錢也不是進到立委的口袋，都是下到地方，做地方建設、福利。（寇世菁報導）