政院為軍購預算對在野開砲 網炸鍋嗆：不會執政就下台

賴政府提出《國防特別條例》，遭藍白批評「2張A4紙1.25兆」，行政院以前總統馬英九執政時期為例指出，特別條例的金額與紙張數無關，呼籲在野黨勿拖延國家防衛韌性布局，引發網友熱議，有網友抨擊，「不會執政就下台換人做啦！」

行政院回擊在野黨。（圖／翻攝行政院發言人臉書粉專）

行政院發言人李慧芝23日透過臉書發文指出，特別條例的金額與紙張數無關，特別條例只是擬定編列特別預算的說明與適用條文，並非「特別預算」本身，要審議通過特別條例之後，才會開始詳細編列特別預算各項目與金額。以馬政府而言，當時所執行5次特別條例含總說明頁數，平均是2.6張A4紙。包括莫拉克颱風災後重建特別條例草案，5張A4紙，預算1000億；振興經濟消費券發放特別條例草案，2張A4，預算857億；振興經濟擴大公共建設投資特別條例草案，1張A4，預算5000億；曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例草案，3張A4，預算500億；流域綜合治理特別條例草案，2張A4，預算600億。

李慧芝強調，國防部這次提的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，包括總說明共6頁、3張A4紙，條文中已清楚列出主要採購項目與國防強化重點。若有所質疑，更應該排審國防特別條例，就能好好討論，讓國防部能編列特別預算，才能實質監督審查。時間無價，請在野黨深思，勿拖延國家防衛韌性的布局，阻礙台灣提升維持區域安全的力量。

行政院以馬政府時代的特別條例為例反擊在野，引發網友熱議。（圖／翻攝PTT）

此事在PTT上引發熱議，網友們紛紛表示，「所以民進黨1.25兆特別條例也要兩張紙？」、「原來賴清德就是馬英九2.0」、「民進黨不會執政就下台換人做啦，歹戲拖棚」、「人家13張A4紙才要到7957億，民進黨3張就1. 25兆」、「喔是喔，那這樣幹嘛讓民進黨執政？繼續讓國民黨執政不就好了？」、「馬八年這些加起來都還不到1.2兆」、「所以統一標準 DDP準備滾下台了」、「除了振興經濟擴大公共建設5000億，剩下都約1000億，怎麼感覺馬的特別預算比較省？」

