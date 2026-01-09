政院無餘裕協助地方免費營養午餐政策 蔣萬安：中央和地方應是夥伴關係

台北市長蔣萬安。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安6日在市政會議中宣布多項教育新措施，其中包含國中小營養午餐全面免費。教育局長湯志民表示，整體政策初估需經費約20多億元，盼能爭取以財政收支劃分法補助款支應，最快於115學年度上路。昨（8）天陸續有台中、高雄、基隆等縣市首長跟進，但台南市長黃偉哲則酸台北市「炫富」。對此，蔣萬安今（9）天受訪時強調，投資在下一代、投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，「所以這不是炫富，是我們的責任」。至於行政院昨天表示，因為財劃法導致中央財政大幅削弱，無餘裕協助地方。蔣萬安則認為，中央和地方應該是夥伴關係，所以地方政府的意見中央政府應該聽進去。

廣告 廣告

蔣萬安上午在北投區參加「與里長有約」活動受訪，做了以上表示。

由於目前已有台北市、基隆市、台中市和高雄市將施行國、中小營養午餐全面免費政策，新北市長侯友宜昨天則呼籲中央提出統一政策，避免縣市落差。但行政院發言人李慧芝回應，因為新版財劃法，導致中央財政大幅削弱，今年預計舉債3000億元，因此無餘裕協助地方。對此，蔣萬安回應，中央和地方應該是夥伴關係，所以地方政府的意見，中央政府應該要聽進去。

而黃偉哲則開酸，台北市只差沒有用金子鋪路，是在炫富？蔣萬安今天回應，台北市雖然是都會區，大家看到高所得，但同樣地，台北也是全國物價和生活成本最高的城市，所以大家看到光鮮亮麗的背後其實是家長們精打細算的日常。投資在下一代、投資在孩子身上，就是投資台灣的未來，「所以這不是炫富，是我們的責任」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台北、台中和高雄實施免費營養午餐 新北是否跟進？ 侯友宜說話了

台中跟進營養午餐免費 藍委喊推《營養午餐專法》