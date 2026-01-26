政院版、民眾黨版軍購條例一起付委審查？黃國昌：待國民黨討論 還未決定

行政院會去年11月通過預算規模8年1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案送立院審議後，遭在野立委封殺，迄今尚未付委審查。民眾黨立法院黨團今天（26日）提出《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，外界關注後續是否與行政院版草案一起付委審查。民眾黨團總召黃國昌說，希望民眾黨團版可以付委審查，至於政院版，還要跟國民黨團討論，目前還沒有決定。

民眾黨立院黨團總召黃國昌（左二）、立委劉書彬 （右二）、政策會執行長賴香伶（左）及黨團主任陳智菡（右）26日在立法院舉行記者會，說明民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。（中央社）

民眾黨團今天召開《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條》草案記者會，說明相關內容。關於採購項目部分，民眾黨團草案立法說明提及，這是依據美國國防部的國防安全合作署（DSCA）於美東時間2025年12月17日公布最新對台軍售細節項目，一一條列，包括海馬士多管火箭飛彈系統、反甲型無人機飛彈系統等，總額上限為新台幣4000億元。



民眾黨團草案也規定，《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條》草案及其特別預算施行期間，自公布日施行至中華民國122年12月31日止。



由於立法院第11屆第四會期將於本周落幕，媒體詢問，立法院程序委員會明天（27日）將開會，排定30日的立法院會議程，民眾黨團是否會將黨團版與政院版軍購特別條例草案一起排入院會議程，付委審查。



黃國昌說，目前跟國民黨團有的初步共識為，明天的程序委員會議程應該不會審定，因為他上周跟國民黨團幹部交換意見，國民黨立法院黨團希望明天程序委員會先不要審定議程；而他也表示同意，如果到明天中午以前沒有另外開會達成新共識的話，就應該不會審定。換言之，報告事項等議程將於30日的院會確定。



至於30日的院會是否納入民眾黨團草案，黃國昌表示，他既然提案，當然會希望民眾黨團的版本要進去；對於行政院版，黃國昌說，不曉得大家有無注意到，23日的立法院會有通過一個決議，即要求總統賴清德赴立法院報告，在賴總統還沒報告前，要不要先讓行政院版草案進來，這件事可能還有必要跟國民黨團再做討論，此事到目前為止，還沒有決定。

責任主編：于維寧